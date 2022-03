Deion Sanders se fait amputer de deux orteils

Le membre du Temple de la renommée du football Deion Sanders a subi l’amputation de deux orteils de son pied gauche en raison de caillots de sang qui se sont formés après une chirurgie.

L’entraîneur-chef de l’équipe de l’université Jackson State l’a confirmé lors d’un épisode de la série documentaire qui lui est dédiée, «Coach Prime», qui sera diffusé mardi soir sur Barstool Sport.

Âgé de 54 ans, Sanders est souvent passé sous le bistouri et des caillots de sang se sont formés dans son artère fémorale. Il souffre aussi du syndrome des loges, causant l’enflure de sa jambe.

«La chose la plus difficile était de regarder mes jambes et de savoir que je ne marcherai peut-être plus jamais», entend-on dans une vidéo de promotion de l’épisode publiée sur Twitter.

Sanders a été hospitalisé pendant un mois au cours de la dernière saison. Sa formation a présenté un dossier de 11-2.

Le légendaire demi de coin qui a évolué avec les Falcons d’Atlanta, les 49ers de San Francisco, les Cowboys de Dallas, les Redskins de Washington et les Ravens de Baltimore a aussi connu une carrière dans le baseball majeur comme voltigeur.