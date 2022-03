Des enfants remplis d’espoir après avoir reçu gratuitement un médicament coûteux

Au CHU-Sainte-Justine, plus de 25 enfants atteints d'amyotrophie spinale ont profité du traitement avec le , un médicament coûteux qui est offert gratuitement à certaines personnes depuis environ trois ans.

En mars 2019, Constance, atteinte du type 3 de cette maladie dégénérative qui s'attaque aux neurones moteurs et entraîne leur destruction, était une des premières à profiter gratuitement de ce médicament qui coûte 700 000 dollars la première année et 350 000 dollars les années suivantes.

Trois ans et dix traitements plus tard, elle ne peut pas courir comme elle le voudrait, mais selon sa neurologue et sa mère, le médicament administré par ponction lombaire dans une salle de sédation a considérablement ralenti la progression de la maladie.

La Dre Cam-Tu Émilie Nguyen, neurologue au CHU Sainte-Justine, se réjouit des succès du traitement.

«Pour moi qui vois beaucoup de maladies neurodégénératives, ce n'est pas loin d'être miraculeux, parce qu'on parle d'une maladie qui, dans le type 1, le type sévère, avant l'arrivée des traitements, la majorité mourraient avant l'âge de 2 ans. Maintenant, ce n'est plus du tout une maladie mortelle, même dans le type 1, le plus sévère», explique-t-elle.

Les progrès sont aussi énormes pour Mateo.

Le garçon a reçu le SPINRAZA à quatre reprises dès l'âge de 13 mois. En décembre dernier, il a eu un traitement par voie intraveineuse de thérapie génique remboursé par le gouvernement, et qui coûte 2,8 millions de dollars.

«Avant, quand il dormait, nous, on se réveillait chaque heure pour le tourner, parce qu'il ne pouvait pas bouger», raconte Julio Pérez, le père de Mateo.

«Là, il est capable de faire des roulades sur lui-même, aisément, sans aide. Il est capable de rester assis sans support, sans soutien, ce qui est super. Il est capable, maintenant, aussi, de mettre du poids sur les jambes, donc être en position debout, avec support, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de progrès à venir», se réjouit sa mère Marie-Ève Tremblay.