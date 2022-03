Igor Shesterkin, le nouveau Hasek ?

Si vous aimez parier sur les négligés, les Rangers de New York sont présentement 8es favoris pour gagner la coupe Stanley, selon les pronostiqueurs de Las Vegas, mais leur fabuleux gardien de but, Igor Shesterkin, pourrait déjouer les prédictions.

Bon, les Rangers n’ont pas une formation comme celle de l’Avalanche du Colorado ou comme les deux équipes de la Floride, mais c’est fascinant de voir travailler le phénomène russe de 26 ans. Il pourrait établir de nouveaux standards, comme l’a fait Dominik Hasek dans les années 1990, chez les Sabres de Buffalo.

Hasek est devenu Monsieur 0,930 entre 1993 et 1999, signant cinq saisons sur six avec des taux d’efficacité de 0,930 ou plus, dont une de 0,937 en 1998-99, avec une fiche de 30-18-14/0,937/1,87.

Monsieur 0,940 ?

Est-ce que Shesterkin pourrait devenir Monsieur 0,940 ? Seul Jacques Plante avec les Maple Leafs de Toronto de 1970-71 a terminé une saison dans les 0,940 en disputant 40 matchs ou plus (24-11-4/0, 944/1,89).

Jouer à 0,940 sur plusieurs saisons semble être mission impossible, mais qui sait ? Présentement, Shesterkin est à 0,942 (28-6-3/0,942/1,93). Aucun autre gardien ayant joué au moins 25 matchs n’est dans les 0,930.

Séquence de 12 matchs

Shesterkin est dans une séquence de 12 matchs d’affilée de qualité (taux d’efficacité de 0,900 ou plus). Il lui manquait un seul arrêt le 22 janvier (trois buts sur 29 tirs des Coyotes) pour étirer cette série à 17 matchs de qualité consécutifs. À ses 10 derniers matchs, il n’a accordé que 15 buts pour une fiche de 9-2-1/0,957/1,48. Époustouflant !

À 6 pi 1 po, il est aussi fluide et athlétique que Marc-André Fleury et il est plus fort techniquement que tous les gardiens de la LNH. Il ne triche pas, il est patient, il ne surutilise pas les positions recroquevillées au poteau comme le RVH, il lit bien le jeu et suit bien la rondelle. De plus, il peut rester droit comme un chêne sur des doubles ou même triples déplacements en pleine explosion. Du très grand art.

Les Rangers bénis !

Dire qu’il fut le 14e gardien repêché en 2014 (en 4e ronde) et qu’il n’était même pas le favori des Rangers, qui avaient choisi un certain Brandon Halverson en deuxième ronde.

Le repêchage n’est certes pas une science exacte et voici les gardiens repêchés avant lui en 2014 : Mason McDonald, Thatcher Demko, Alex Nedeljkovic, Vitek Vanecek, Brandon Halverson, Jonas Johansson, Elvis Merzlikins, Ilya Sorokin, Ville Husso, Linus Söderström, Kaapo Kähkönen, Zach Nagelvoort et Brent Moran.

Donnons crédit à l’entraîneur des gardiens, Benoît Allaire, mais les Rangers sont aussi bénis des dieux. À l’encan 2000, ils avaient choisi Henrik Lundqvist en 7e ronde après avoir repêché un autre gardien inconnu, Brandon Snee, au 5e tour. Et n’eût été un coup d’œil accidentel du directeur général adjoint Dan Maloney aux notes du recruteur européen, Christer Rockström, les Rangers n’auraient jamais repêché Lundqvist.

En plus d’avoir le potentiel pour devenir le meilleur gardien de la LNH sur une longue période, Shesterkin est sous contrat jusqu’en 2025 à seulement 5,6 millions par saison. Quelle aubaine comparativement aux 10 millions d’Andrei Vasilevskiy, Sergei Bobrovsky et... Carey Price !

On verra s’il restera sous la barre des deux buts par match, mais pour lui, c’est la norme. À ses trois dernières saisons avec le SKA de St-Petersbourg, il a affiché des moyennes de 1,64, 1,69 et 1,11. Dans sa seule saison dans la Ligue américaine, à Hartford, ce fut 1,90. Présentement, il est à 1,93. Ouf !

Andrei Vasilevskiy a plus de vécu et mérite le titre de meilleur gardien au monde, mais ce Shesterkin a le potentiel de le détrôner.