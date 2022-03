Illumi à Toronto en septembre

Fort du succès de ses trois premières années de vie à Laval, Illumi installera sa version numéro 2 à Toronto, plus précisément à Mississauga, le 28 septembre. Au Québec, des supplémentaires sont annoncées jusqu’au 17 avril, et, surprise, la production rouvrira ses portes lavalloises cet été, tout le mois de juillet.

« C’est dans notre ADN d’exporter et d’opérer à l’international, explique Normand Latourelle qui s’appuie sur une expérience de 17 ans avec Cavalia. Les résultats exceptionnels de Laval ne mentent pas, c’est certain que cela va marcher ailleurs. Nous avons encore plusieurs villes et continents en tête pour Illumi qui est unique au monde. »

Illumi est d’abord une histoire de famille ; celle de Normand Latourelle (l’idéateur d’Illumi) et de ses fils Mathieu et David. C’est aussi une équipe de création qui s’affaire à imaginer de nouvelles expériences chaque année et un projet en création qui a séduit un demi-million de spectateurs annuellement depuis sa naissance, il y a trois ans.

Fort potentiel

À Toronto – un marché au potentiel extraordinaire, croit le trio –, l’aménagement du terrain d’une dizaine d’acres est terminé. Le but avoué est de reproduire, voire de dépasser ce qui se fait à Laval. On y reprendra les thèmes utilisés à Laval au cours des premières années. « L’objectif est de montrer qu’on est capable d’avoir un produit québécois qui va plaire aux gens sur la planète », disent-ils.

L’aspect interactif et immersif, l’univers multimédia et musical, les milliers de structures surmontées de 25 millions de lumières DEL, les projections HD et l’accessibilité composent, selon eux, la recette gagnante de ce concept qui amuse, surprend et fait rêver.

« Notre seul but est de rendre les gens heureux, qu’ils s’amusent et qu’ils reviennent chaque année, car ils n’ont jamais vu cela ailleurs. »

Illumi – Nouvelle Féerie de Lumières propose l’expérience à pied ou en voiture. Réservations de billets : www.illumi.com