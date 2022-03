Importer un véhicule japonais au Québec, c'est possible!

Le marché automobile japonais est considérablement différent de celui de l’Amérique du Nord. Ainsi, certains automobilistes en quête d’exotisme importent des véhicules initialement vendus au pays du Soleil levant.

Avec son entreprise Manga Auto Import, Sylvain Genest accompagne ceux et celles qui désirent importer du Japon le véhicule de leurs rêves. Il était de passage à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Frédéric Mercier et Germain Goyer.

Un marché d’occasion très puissant

Bien que le marché du véhicule d’occasion soit important au Québec, il n’a rien à voir avec celui du Japon. « Le Japon est le plus grand pays exportateur de véhicules usagés au monde, principalement grâce à son système d’enchères qui est unique. Les inspecteurs à l’enchère vont vérifier l’état de l’auto indépendamment du vendeur. Ils noteront les égratignures et autres défauts de la carrosserie », explique M. Genest. « On ne voit pas l’auto de nos propres yeux, mais c’est tout comme grâce au travail des inspecteurs sur place », rajoute-t-il.

Il explique également que plusieurs des véhicules qu'il importe ont généralement un très bas kilométrage malgré leur âge, ce qu'il explique par le fait que les distances à parcourir entre les villes du Japon n'ont rien à voir avec celles du Canada et que le système de transport en commun est nettement plus efficace.

25 ans ou plus

Au Québec, on ne peut pas importer du Japon n’importe quel véhicule, notamment en raison du fait que les véhicules du marché japonais sont dotés d'un volant à droite.

« Les véhicules avec le volant à droite sont permis au Québec sans aucune restriction, à condition qu’ils soient âgés de 25 ans ou plus », mentionne M. Genest. En 2022, les modèles japonais qui peuvent être immatriculés au Québec doivent donc avoir été fabriqués en 1997 au plus tard.

À cet effet, Sylvain Genest souligne que le Québec est l'un des seuls endroits sur le continent à avoir une telle réglementation. « Le Québec et l’Île-du-Prince-Edouard sont les deux seules provinces à avoir légiféré à propos des véhicules à conduite à droite en Amérique du Nord », précise-t-il. Partout ailleurs au Canada, les véhicules de 15 ans et plus peuvent être importés sans problème, peu importe la position de leur volant.

Une fois le véhicule acheté via les services de Manga Auto Import, il faut généralement patienter trois mois avant de le voir arriver ici. Pour être immatriculé au Québec, il doit réussir une inspection auprès d’un mandataire de la SAAQ.

Des acheteurs en quête d’aventures

Si la plupart des importateurs de véhicules du Japon ciblent des sportives des années 1980 ou 1990 comme des Nissan Skyline notamment, M. Genest se spécialise dans les véhicules axés sur l'aventure.

« Nous achetons régulièrement des Mitsubishi Delica, qui sont des vans 4X4 pour lesquelles il n’y a pas de comparables ici. Il y a aussi les Toyota HiAce et Hilux Surf. Nous avons beaucoup de demandes pour les kei trucks comme les Suzuki Carry et Honda Acty qui sont de mini camions », énumère le propriétaire de Manga Auto Import. De plus, M. Genest souligne qu'environ 80% des véhicules qu'il importe sont dotés d'un moteur diesel. « Avec la flambée des prix, avoir un moteur un peu plus économique, c'est vendeur! », note-t-il.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question des nombreuses annonces de Stellantis en matière d’électrification des transports ainsi que de l’organisation du Salon du véhicule électrique de Montréal qui a dévoilé la liste de ses primeurs pour sa prochaine édition.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions Subaru Forester 2022 et Lexus RX 350 2022 mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Frédéric Mercier et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant le Hyundai Santa Fe, la Subaru Impreza, la Chevrolet Cruze et le Nissan Qashqai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 14h.