Jared McCann à Seattle pour longtemps

Auteur de sa première saison de 20 buts en carrière, Jared McCann a mérité une prolongation de contrat de cinq ans et 25 millions $, mardi. Il s’agit de la toute première prolongation accordée par le Kraken de Seattle dans son histoire.

Avant d’être sélectionné au repêchage d’expansion au mois de juin dernier, McCann avait montré une nette progression avec les Penguins de Pittsburgh en 2020-2021 avec 14 buts et 32 points en 43 parties. Il avait pourtant évolué principalement dans un rôle de soutien à ses cinq premières campagnes dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dans l’Ouest américain, il a montré cette saison qu’il pouvait garder le rythme, lui qui a touché la cible 21 fois pour totaliser 33 points en 50 rencontres. Il était ainsi le meilleur pointeur du Kraken avant le match de mardi soir contre les Maple Leafs de Toronto.

«Nous sommes ravis que Jared se soit engagé à long terme envers le Kraken et la ville de Seattle, a déclaré le directeur général Ron Francis, dans un communiqué, Jared a prouvé cette année qu'il peut faire la différence offensivement, et nous sommes ravis de l'avoir au cœur de notre organisation pour aller de l'avant.»

Première classe

McCann a également porté les couleurs des Canucks de Vancouver et des Panthers de la Floride dans la LNH et a joué 403 matchs depuis ses débuts au sein du circuit. À Seattle, il a rapidement été charmé par la classe de l’organisation et la qualité des installations.

«Je ne pourrais pas être plus excité de faire partie du Kraken à long terme, a commenté McCann. Ayant passé les derniers mois à Seattle, [j'ai constaté que] l'organisation est de première classe, que ce soit grâce aux incroyables aréna et complexe d’entraînement ou à la façon dont nous sommes traités en tant que joueurs.»

«Je savais que Seattle était l'endroit où je voulais être. Le soutien que les partisans nous ont apporté dès le premier jour est ce qui nous permet de continuer tous les soirs. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue sans voir des objets à l’effigie du Kraken. Le meilleur est encore à venir et j'ai hâte d'en faire partie.»

