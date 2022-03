Le (malheureux) déclin de l'empire américain

Alors, chers militants antiaméricains, qui déchirez votre chemise chaque fois que vous voyez le drapeau étoilé...

Et qui criez au racisme, à l’homophobie, au colonialisme, au sexisme, au patriarcat, et puis quoi encore ? chaque fois que vous entendez l’hymne américain ou voyez la photo d’un président...

Comment vous trouvez ça, un monde « libéré » de l’influence américaine ? Un monde où les États-Unis ont décidé d’arrêter de jouer à la police, de ne plus intervenir dans les affaires des autres et « de fermer boutique », pour reprendre l’expression de l’éditorialiste Jacques Julliard ?

Ça vous plaît ?

Vous trouvez ça rassurant ? Réconfortant ?

UN NOUVEAU SHÉRIF EN VILLE

« Defund the police ! » crient les gauchistes qui perçoivent tout signe d’autorité comme une forme de totalitarisme.

Eh bien, c’est exactement ce qui arrive à la planète.

Refroidis par une série de défaites successives (Vietnam, Somalie, Afghanistan, pour ne nommer que celles-là), les Américains ont décidé d’arrêter de jouer aux pompiers et de laisser les pyromanes allumer des feux aux quatre coins de la planète.

Désormais, ce seront la Chine et la Russie qui prendront l’Histoire à bras le corps et dicteront dans quelle tonalité le monde chantera.

Vous êtes contents ?

Ça fait votre affaire ?

Vous allez mieux dormir le soir ?

« Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, dit l’adage. Parce que vos souhaits risquent – malheureusement – de se réaliser. »

Depuis le temps qu’une certaine gauche rêve d’assister au déclin du méchant empire américain, eh bien, voilà, on y est, on a les deux pieds dedans.

C’est maintenant Xi Jinping et Vladimir Poutine qui font régner l’ordre dans le quartier.

Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je ne tripe pas plus que ça.

S’il faut choisir une police, je pense que je préfère John Wayne aux héritiers de Staline et Mao.

Ce n’est pas parfait, mais devinez quoi ?

Le monde n’est pas parfait. Et ne le sera probablement jamais.

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS

Je comprends que nous avons tous peur de l’escalade nucléaire, mais c’est quand même hallucinant de voir Poutine raser un pays démocratique en plein jour, et devant les caméras du monde entier, sans que les Américains (et l’Occident) interviennent.

Et c’est maintenant le moment où je sors une petite métaphore cinématographique de ma poche pour éclairer la situation...

Vous vous souvenez de High Noon ? En français : Le train sifflera trois fois, avec Gary Cooper ?

Trois dangereux bandits qui viennent tout juste de sortir de prison vont incessamment arriver dans un petit village pour y semer la terreur.

Le shérif (qui voulait prendre sa retraite) tente de convaincre les villageois de prendre les armes et de combattre à ses côtés pour défendre leur bourg, mais personne ne veut s’en mêler.

Alors le shérif se retrouve seul.

Attendant avec angoisse que les barbares descendent du train...

Le shérif, c’est Zelensky.

Le régime russe attaque de front le monde civilisé, et l’Ukraine se retrouve seule à défendre le monde civilisé.

Oh, on impose des sanctions économiques et on envoie des armes, mais soyons sérieux...

C’est la petite Ukraine qui se bat au front.

Pour défendre les valeurs que nous ne défendons plus.