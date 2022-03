Le rétinol et le peptide: deux ingrédients des plus performants dans les soins pour la peau

Reconnu pour ses propriétés antirides, fiez-vous aux bienfaits du rétinol pour afficher une peau d’apparence lisse et ferme en un temps record!

Au fil des années, les rides profondes, le teint terne et les taches brunes peuvent vous mener la vie difficile.

Formulés à base de rétinol – une forme de vitamine A éprouvée en dermatologie –, les nouveaux produits de la peau Neutrogena Fermeté express sont dotés d'ingrédients puissants pour lutter contre les signes du vieillissement en offrant un effet liftant et un teint éclatant à votre minois en quelques semaines seulement.

Étant donné que le rétinol peut provoquer de légères rougeurs, cet ingrédient doit être introduit progressivement dans votre routine de soins de la peau, selon votre tolérance. Pendant le jour, les dermatologues recommandent de toujours protéger votre peau avec un écran solaire, de spectre 30 ou plus élevé, si vous utilisez des produits à base de rétinol.

Du sérum à la crème, apprenez comment intégrer les soins innovants de Neutrogena à votre routine beauté à votre façon en misant sur les pouvoirs de chacun!

Pour s’initier au rétinol à votre façon

Vous souhaitez apprivoiser cette forme active de vitamine A dans votre routine beauté? Optez pour les Capsules de sérum au rétinol Neutrogena® correcteur de rides express à appliquer le soir sur votre visage propre.

Vous pourrez intégrer progressivement ces capsules à usage unique et à dosage précis en augmentant la fréquence jusqu’à une fois par jour, selon votre tolérance.

Ce sérum léger non parfumé laisse la peau douce et lisse au toucher, en plus d’améliorer – en 4 semaines – l’aspect des ridules, des rides, du teint terne et de la perte d’élasticité.

Pour les utilisateurs aguerris

Lors de votre routine du soir, déposez 4 à 5 gouttes du Sérum Neutrogena® correcteur de rides express 0.5% rétinol PRO+ dans la paume de vos mains et appliquez la formule sur votre visage en massant délicatement à l’aide de mouvements circulaires.

Ce soin, qui contient la plus forte concentration de rétinol parmi tous les produits de la marque, est équilibré avec des émollients nourrissants afin de vous permettre de profiter des bienfaits de cet ingrédient puissant, tout en réduisant le risque d’irritation.

En une semaine seulement, ce sérum offre une peau d’apparence plus radieuse tandis qu’il améliore l’aspect des rides et des taches brunes en 14 jours.

Pour maximiser les pouvoirs du peptide à votre façon

Appliquez la Crème contour liftante Peptide Neutrogena® Fermeté express le matin sur votre minois fraîchement lavé et le soir après votre sérum.

Cette crème onctueuse contient un micropeptide – mis au point par des dermatologues – afin de cibler les effets visibles de la perte de collagène et d’élastine au fil du temps.

À chaque utilisation, cette crème cliniquement prouvée se fond dans la peau pour améliorer visiblement son élasticité et sa fermeté, en plus d’aider à révéler un look de la mâchoire plus marqué ainsi que des joues définies.

Complétez votre routine beauté en massant délicatement la Crème multi-action Yeux Peptide Neutrogena® Fermeté express sur la région délicate du contour de l’œil.

Grâce à des vitamines et des peptides, cette crème hydratante permet de cibler les cernes et lisser l’aspect des ridules. Résultat: une peau plus lumineuse et un teint encore plus unifié après 4 semaines d’usage régulier.

Vous souhaitez mettre les nouveaux soins pour la peau à base de rétinol et de peptide de Neutrogena au banc d’essai? Cette gamme de produits, qui mise sur les pouvoirs de ces ingrédients puissants, est disponible chez Jean Coutu et jeancoutu.com.