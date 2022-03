Les citoyens russes craignent la discrimination

Les citoyens russes qui résident au Québec craignent d’être la cible de discrimination en marge de la guerre en Ukraine à la suite de l’invasion de la Russie.

Déjà, à Victoria, en Colombie-Britannique, une église orthodoxe a été visée par des actes de vandalisme.

C’est aussi le cas ailleurs dans le monde, comme en France, où des commerçants ont été victimes de commentaires désobligeants.

Pour Dmitry Belyaykov, qui réside sur la Rive-Sud de Montréal, le sentiment de honte envers son pays d’origine est de plus en plus grand plus la guerre perdure.

«Le sentiment de honte, il grandit d’un jour à l’autre. La seule chose que je peux faire, c’est dire clairement que ce n’est pas ma position à moi, que je suis contre cette guerre», dit-il.

Ce dernier a insisté pour dire qu’il ne s’agissait pas d’une guerre entre la Russie et l’Ukraine, mais bien d’une guerre entre Vladimir Poutine et l’Ukraine puisque ce ne sont pas les tous les Russes qui appuient le président russe.

«Quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui écrivent des choses qui sont très difficiles à lire. Je les comprends. C’est leur pays, leur patrie. Ils sont très sensibles à tout ce qui se passe là-bas et je comprends pourquoi ils font ça, mais ce ne sont pas tous les Russes qui supportent la guerre», ajoute M. Belyaykov.

