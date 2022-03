Les joies d’enfanter pendant la pandémie

J’avais déjà un fils de trois ans quand on a décidé d’en faire un deuxième, poussés par l’envie de terminer vite la mission qu’on s’était fixée mon conjoint et moi. Quand la pandémie nous est tombée dessus en mars 2020, déjà enceinte de trois mois, j’étais décidée à en profiter au maximum, puisque ça allait être mon ultime bébé.

Ma fille est née au début octobre 2020. Pas besoin de vous raconter comment s’est passé la suite de nos vies puisque vous l’avez vécue autant que moi, avec la seule différence que ce n’était probablement pas en compagnie d’un bébé naissant. Je vous épargne les nuits sans sommeil et l’obligation d’être présente à mon fils qui lui avait besoin d’une mère en forme, puisque le travail de son père le sortait de la maison tous les matins, lui à qui le télétravail était impossible.

J’avais espéré vivre quelques mois de cocooning avec ma fille, et ce furent plusieurs mois de cohabitation à trois, desquels je suis sortie complètement épuisée. À tous ceux et à toutes celles qui se plaignent pour des petits désagréments pandémiques, prenez donc deux minutes pour penser à plus malheureux que vous.

Une mère heureuse malgré tout

Comme le dit si bien le dicton « Quand on se regarde on se désole quand on se compare on se console » !