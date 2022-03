Les municipalités mobilisées pour accueillir les réfugiés ukrainiens

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) se dit mobilisée plus que jamais pour accompagner les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays.

L’UMQ répond ainsi à l’appel lancé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet pour l’accueil des réfugiés ukrainiens au Québec.

«Nos communautés sont fortes et bien outillées pour accompagner rapidement les réfugiées et réfugiés, notamment pour qu’ils aient accès à un soutien psychologique, qu’ils se trouvent un toit et qu’ils intègrent le marché de l’emploi», a indiqué Daniel Côté, président de l’UMQ et maire de Gaspé, lundi.

Quatorze villes ont été identifiées comme lieux de première installation pour les réfugiés, dont Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau et Sherbrooke.

«Ensemble, on veut faire en sorte que chaque personne qui arrive au Québec soit bien accueillie et surtout, bien accompagnée pour une intégration réussie et durable», a ajouté M. Côté, invitant le ministre Boulet à une rencontre avec les municipalités.