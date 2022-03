Loto-Québec vise toujours le milliard de dollars

Malgré les fermetures des derniers mois, Loto-Québec demeure optimiste de livrer un dividende d’environ 1 milliard de dollars au gouvernement Legault, grâce notamment à des ventes records dans le secteur des loteries.

Mardi, Loto-Québec a dévoilé ses résultats financiers pour son troisième trimestre clos le 27 décembre. Précisons que durant cette période, les casinos et les salons de jeux ont été fermés seulement sept jours.

Entre septembre et décembre, la société d’État a enregistré des ventes de 619,9 millions $, soit 255,5 millions $ de plus qu’un an plus tôt. Les profits ont atteint 324,7 millions $, soit une hausse de 121 %.

«Ce sont des résultats très encourageants», a répondu le président et chef de la direction, Jean-François Bergeron, concédant ne pas avoir vu venir la fermeture des casinos et des salons de jeux en décembre.

Cette mesure, qui était liée à la pandémie, se reflétera sur le bilan annuel de la société d’État et le montant qui sera finalement versé au gouvernement. L’an dernier, les dividendes s’étaient élevés à 432 millions $.

«On verra, mais je pense qu’on va atteindre tout de même le milliard. Nous sommes à 900 millions $. Nous avons réussi à contrôler les charges au minimum pendant les fermetures», a confié M. Bergeron.

Record

Le secteur des loteries a enregistré des ventes de 235 millions $ (- 4,6 %), dont 35,5 millions $ en ligne. Dans les casinos et les salons de jeux, elles ont été de 208,5 millions $ (+173,7 %) et de 179,6 millions $ (+327,6 %) pour le secteur des appareils de loterie vidéo dans les bars, les bingos et les Kinzo.

Pour les trois premiers trimestres 2021-2022, Loto-Québec a réalisé des profits de 908,7 millions $ (+176,9 %). Le secteur des loteries a généré des ventes records de 748,9 millions $ (+28,7 %), alors que 105 lots de plus d’un million de dollars ont été versés à des consommateurs.

