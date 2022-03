Merci pour tout, monsieur le ministre!

Au Québec comme en France, même si la culture est une affaire de cœur et de survie, rares sont les ministres qui en ont fait le pivot de leur action politique.

Clément Richard est l’un de ceux-là. Comme Jack Lang en France. Coïncidence, ils furent ministres de la Culture à la même époque. De 1981 à 1986 pour Lang et jusqu’en 1985 pour Richard. Ils étaient presque jumeaux, les deux étant nés en 1939 à sept mois d’intervalle. Sous leur tutelle, le cinéma, la télévision, les musées et les arts populaires occupèrent une place privilégiée.

Peu s’en souviennent tant est courte la mémoire politique, mais c’est à Clément Richard que l’on doit la loi actuelle sur le cinéma et l’audiovisuel. Même si elle a subi quelques cures de rajeunissement depuis, c’est encore sous son empire qu’évolue notre monde du cinéma et de l’audiovisuel. C’est en bonne partie grâce à elle que le cinéma québécois a pris son envol, que les producteurs indépendants ont commencé à pouvoir exister et même prospérer, que les Québécois ont vu se franciser les écrans de leurs salles de cinéma. Jusque-là, elles accueillaient sans entraves tous les films américains et il fallait attendre des mois, parfois plus, pour voir des versions doublées. Quand elles finissaient par arriver ! Les Américains étaient ici chez eux. C’était leur marché domestique.

ON A VOULU AFFAMER NOS SALLES

Après l’adoption de la loi, les majors (RKO, 20th Century Fox, Warner, Paramount et MGM) voulurent affamer nos salles de cinéma. Ou le Québec oubliait la contrainte d’accompagner les films américains du même nombre de copies doublées ou sous-titrées ou le Québec s’en privait. Clément Richard n’entendait pas capituler. Il décida d’affronter les majors et Jack Valenti, leur redoutable président. Comme j’avais présidé la commission d’étude sur le cinéma et l’audiovisuel ayant donné naissance à la loi, il me demanda de l’accompagner.

Négociateur d’expérience, plaideur émérite, Clément était conscient de l’importance de l’image, surtout lorsqu’on négocie dans la situation de David contre Goliath. Il conclut qu’il nous fallait loger dans un grand hôtel pour faire impression sur nos puissants interlocuteurs. L’architecte et philanthrope montréalaise Phyllis Lambert, qui appréciait déjà l’intérêt que montrait le ministre pour les arts et les musées, lui offrit d’occuper ses appartements particuliers de l’hôtel Biltmore. Elle venait de faire restaurer cet hôtel mythique qui n’a jamais cessé d’apparaître dans les films et les séries de télévision. C’est donc de la somptueuse suite de Madame Lambert que nous avons convoqué les majors.

UN CADEAU DE CLÉMENT RICHARD

Est-ce le lieu ? Est-ce le ton de voix si énergique du ministre ? Est-ce notre argumentation qui fut convaincante ? Quoi qu’il en soit, les « majors » abandonnèrent leurs menaces. La loi de 1983 sur la nécessité d’accompagner les films américains de versions doublées ou sous-titrées est donc toujours la règle. Ces quelques jours à Los Angeles en compagnie de Clément Richard scellèrent notre amitié, déjà bien engagée.

Jeudi dernier, vers 13 h, Clément Richard, dont la mort médicalement assistée était prévue pour 16 h 30, me fit l’extraordinaire cadeau de me téléphoner. D’une voix rendue presque inaudible à cause de la maladie, il voulait me remercier pour ce qu’il a appelé « ma si précieuse amitié ». J’étais tellement ému et si bouleversé que je n’ai pas eu la présence d’esprit de le remercier comme il le méritait pour tout ce qu’il a fait pour les arts et les artistes du Québec. Alors, en notre nom à tous : « Merci, monsieur le ministre ! »