Montréal se prépare à accueillir les ressortissants ukrainiens

La ville de Montréal sera prête pour accueillir les nouveaux ressortissants ukrainiens, selon la mairesse Plante.

• À lire aussi: La Ville de Québec «fera sa part» pour les réfugiés, dit Weiser

• À lire aussi: Elle vient en aide aux réfugiés en Pologne

• À lire aussi: Sous pression, McDo, Coca et d’autres symboles de l’Amérique quittent la Russie

De passage dans le sous-sol d'une église ukrainienne de la rue de Bellechasse dans Rosemont–La Petite-Patrie qui amasse les dons depuis déjà plusieurs jours, la mairesse a confirmé que la Ville souhaite trouver des logements et du travail à ces réfugiés.

«On va voir premièrement une première vague, majoritairement constituée de femmes et d’enfants qui vont venir rejoindre les membres de leur famille, alors ils ont déjà des points de contact ici. Tout ce qu’on voit derrière nous, c’est comment on va les vêtir, s’assurer qu’ils arrivent avec une boîte d’accueil. Par la suite, va falloir les aider à leur trouver un travail, un logement, et la Ville de Montréal va être présente. On a un bureau d’accueil des nouveaux immigrants qui est mis à contribution depuis le début», mentionne Valérie Plante.

L’un des organisateurs de la collecte de dons pour aider les réfugiés de la guerre en Ukraine en a profité pour lancer un appel à tous.

«Ce qu’on a présentement de besoin, c’est des médicaments et des produits médicaux, dont des bandages, trousses de premiers secours, pansements, désinfectants, antidouleurs, Tylenol, anti-inflammatoires et seringues.»

Depuis les derniers jours, une vingtaine de bénévoles trient énormément de dons des Montréalais, mais souhaitent recevoir un peu plus d’objets médiaux comme des bandages et des médicaments, qui sont extrêmement recherchés dans cette région.

Les réfugiés de l’Ukraine devraient commencer à arriver dès la semaine prochaine.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus.