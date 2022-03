Portrait : Nathalie Forget, la créatrice et entrepreneure derrière Davincia®, la gamme québécoise de produits de beauté et santé 100 % naturels

La dermonaturopathe Nathalie Forget a longtemps dirigé un réseau de cliniques médico-esthétiques. C’est un cas vécu par elle-même qui va la motiver à développer une gamme de produits de santé et de beauté de qualité supérieure et 100 % naturels.

Peinant à trouver des soins adéquats, elle fonde en 2012 l’entreprise Davincia® pour fabriquer des produits qui respectent l’intégrité biologique de la peau et dont la production serait encadrée par une équipe de naturopathes et de chimistes.

Un produit phare

Ayant souffert d’éruptions cutanées, elle a essayé de nombreux produits et traitements qui, en plus de s’avérer inutiles, ont endommagé sa peau, lui causant des brûlures. Visionnaire et volontaire, elle a alors créé un soin qui conviendrait aussi aux clients qui ont, comme elle, connu des effets secondaires par le passé. De là est née son invention. Breveté et homologué par Santé Canada, le Soin Biocompatible® est composé, entre autres, d’organismes vivants qui entrent en synergie avec la peau pour agir sur la flore et renforcer la barrière cutanée. En une heure, le Soin Biocompatible® s’attaque à une foule de problématiques tout en nourrissant et en vitalisant la peau. Révolutionnaire!

Des produits solaires novateurs

Entièrement minérale, conçue et fabriquée au Québec, la gamme Sunbrella® de Davincia® est novatrice, offrant entre autres bienfaits une protection solaire et contre les effets de la lumière bleue, un cocktail d’agents antiâge et des hydratants qui illuminent le teint. Enfin des produits solaires naturels, écoresponsables et agréables!

Une entrepreneure « in »

Une femme active utilise quotidiennement environ 12 produits cosmétiques, et chacun contient souvent des particules chimiques absorbées par la peau. Nathalie Forget a mis en marché des produits sains pour l’humain et pour la planète : des ingrédients naturels de première qualité issus majoritairement de l’agriculture biologique et exempts de silicone pour réduire l’empreinte écologique.

Formatrice, inventrice, rédactrice et conférencière, Nathalie Forget est une pionnière dans son domaine et une entrepreneure consciente.

