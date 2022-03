«Star Académie» : Audrey-Louise, Éloi et Krystel en danger

Si une certaine lassitude se fait sentir parmi les Académiciens, après six semaines, les profs ont décidé de ne rien laisser passer. Les évaluations leur ont permis de remettre les pendules à l’heure.

Mis en évaluation après le dernier Variété, Marily et Olivier ont réussi à échapper au couperet. Olivier s’est particulièrement bien défendu en interprétant «Oublie-moi» de Cœur de pirate. Encore une fois, les profs lui ont reproché sa posture lorsqu’il chante. «Ce qui te manque, c’est l’interlocuteur, a expliqué Lara Fabian. Il doit toujours être en face de toi, même s’il n’est pas dans la pièce.»

Le jeune Académicien semblait complètement déstabilisé à sa sortie d’évaluation. Il a avoué ne plus savoir, ni comprendre ce que veulent les profs. Une petite mise au point individuelle lui ferait certainement du bien.

Tout le monde à l’Académie sait que Marily aurait besoin de repos pour se remettre sur pied. En évaluation sur «Croire en rien», de Louis-Jean Cormier, on a pu sentir sa lassitude et son besoin de se ressourcer. Les profs ont décidé de ne pas la mettre en danger, mais ils lui ont demandé de prendre du temps pour elle et pour se reposer.

Assumer sa jeunesse

Pour sa troisième évaluation depuis le début de la saison, Éloi a choisi de chanter «Aux portes du matin», de Richard Séguin, mais Gregory Charles a rapidement saisi qu’il ne comprenait pas totalement le sens des paroles. Éloi n’a que 16 ans, et les profs lui ont suggéré de choisir des chansons plus en phase avec son âge et sa maturité.

«Personne ne te demande d’être plus vieux que ton âge, a conclu la directrice. Mais on te demande d’être aussi curieux que ton âge.» Il ne semblait pas préparé à recevoir ces commentaires. Pour défendre sa place, dimanche, la chanson «Je voudrais être madelinot» s’est imposée à lui.

Les deux mamans

Malgré une très belle performance avec «Mistral Gagnant» de Renaud, Audrey-Louise n’a pas réussi à imposer sa touche originale. «Tu es partie de ma version et tu as tenté de mettre ton univers là-dedans, a analysé Lara. Mais il faut que tu pousses ton affirmation beaucoup plus loin.» Audrey-Louise s’attendait à être mise en danger cette semaine, elle pourrait chanter «L’amour existe encore» au Variété pour tenter de rester à l’Académie.

Krystel a réussi un doublé, cette semaine, première mise en évaluation et première mise en danger. Son interprétation de «Et je t’aime encore» a beaucoup plu aux profs, même si Lara n’était pas totalement satisfaite. «Tu ne respires pas, lui a-t-elle lancé. Tu respires juste par le nez, très court, tout petit, et tu demandes à ton corps d’aller chercher des notes énormes. Ça devient un effort surhumain.»

C’est en anglais qu’elle chantera dimanche, mais elle hésite encore entre deux chansons.