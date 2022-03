Train à grande-fréquence : Ottawa lance l’appel à propositions

Ottawa lancera mercredi l’appel à propositions concernant le projet de train à grande fréquence (TGF) opéré par VIA Rail qui reliera la ville de Québec à Toronto.

• À lire aussi: Alstom et Siemens lèvent la main pour le tramway de Québec

• À lire aussi: Un planificateur en transport de Toronto encense le tramway de Québec

Le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra en fera l’annonce à 10 h au Centre de maintenance de VIA Rail, à Montréal.

L’appel à propositions est une étape dans le processus qui précède l’appel d’offres, mais à travers laquelle les entreprises intéressées pourront fournir leur avis sur la meilleure façon d’obtenir le projet le plus adapté aux besoins et aux objectifs d’Ottawa.

Les acteurs du privé intéressés auront jusqu’au 31 mai pour démontrer leur intérêt et jusqu’à l’hiver prochain pour se soumettre au processus de qualification. Le fédéral vise le printemps 2023 pour lancer le processus d’appel d’offres.

Le train doit faire le lien entre Québec et Toronto, avec des stations prévues à Trois-Rivières, Montréal, Vaudreuil-Dorion, Ottawa et Peterborough entre les deux capitales provinciales.

Le TGF offrira aux voyageurs des temps de transport réduits et une fiabilité accrue quant aux horaires. Les wagons de ce type de trains peuvent atteindre 200 km/h, ce qui permettra notamment de réduire de 30 minutes le temps de déplacement entre Québec et Montréal, et de 90 minutes entre Ottawa et Toronto.

Dans les cartons depuis au moins 2015, le projet de TGF est l’un des projets d’infrastructure de transport les plus importants du gouvernement fédéral.

Jusqu’en juillet dernier, le gouvernement hésitait entre la construction d’un TGF ou alors d’un train à grande vitesse (TGV), comme il s’en trouve en Europe.

Ottawa a tranché en faveur de la première option en raison du prix total plus abordable et du temps de construction plus rapide.

À VOIR AUSSI