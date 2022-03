Un Québécois poursuit son périple à l'Iditarod

Martin Massicotte, un musher de Saint-Tite qui prend présentement part à l'Iditarod, une course de traîneau à chien qui se déroule en Alaska, a maintenant le quart de son périple de franchi depuis samedi.

Pour les mushers, cette course représente les olympiques du traîneau à chiens, lorsqu’ils parviennent à se qualifier. C'est que les 1600 kilomètres qui séparent Anchorage de Nome sont parsemés d'embûches. La première partie se déroule à travers les montagnes.

Sa conjointe, Marie-Josée Dulong l’accompagne dans son périple. Elle est impressionnée par les paysages qu'elle a vus jusqu'à maintenant, mais aussi par le nombre d'orignaux croisés et leur grosseur. «Tout est plus gros ici. Les loups sont plus gros, les orignaux sont plus gros. Et je pense qu'ils sont tannés de se faire tasser à cause de la neige, ils sont agressifs», a-t-elle raconté.

À partir de Rhon, les équipages sillonnent les gorges entre les montagnes. À cet endroit, le ruissellement des montagnes inonde certaines sections du sentier.

«C'est sûr qu'il s'est mis des sacs dans ses bottes pour être certain de pas être mouillé. Pour pas faire d'engelure», a expliqué Mme Dulong en parlant de son conjoint.

Cette section semble d'ailleurs être une des plus difficiles pour le traîneau. «Toutes les vidéos de l'Iditarod présentent toujours la section de Rainy Pass, parce qu'il y a toujours des mushers qui piquent des plonges. C'est très accidenté», a précisé Marie-Josée Dulong.

Une fois les montagnes derrière eux, le danger viendra de la mer de Béring, là où le vent peut se lever en quelques secondes et créer d'importantes tempêtes.

C'est sans compter la fatigue, qui sera aussi un ennemi majeur puisque les compétiteurs dormiront environ trois séquences de 20 minutes par jour.

Dans leur traîneau, les mushers ont une longue liste de matériel obligatoire. Sac de couchage, brûleur avec un récipient pouvant contenir 3 gallons d'eau, hache, bottines et nourriture pour les chiens ne sont que quelques exemples.

L'Iditarod a 50 ans. Elle commémore la course au sérum survenue en pleine épidémie de diphtérie en 1925. Les mushers s'étaient alors relayés pour acheminer le sérum antidiphtérique à Nome et sauver les enfants. Elle rappelle aussi le mode de transport d'autrefois, alors que le courrier n'était livré que par traîneau à chiens.