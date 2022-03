Spencer Knight revient en roi

Les Panthers de la Floride connaissent une saison régulière exceptionnelle, peut-être la meilleure de leur courte histoire. C’est un peu plus difficile pour le gardien Spencer Knight, qui a effectué un retour en force dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le portier de 20 ans seulement avait été rappelé des Checkers de Charlotte la veille. L’état-major des Panthers avait jugé que de laisser Knight regagner en confiance dans les rangs mineurs était la meilleure solution pour son développement. De plus, Sergei Bobrovsky est exceptionnel entre les poteaux cette saison, ce qui leur a permis d’être patients.

Le jeune Américain a obtenu un premier départ en plus d’un mois dans la LNH et il a bien fait en bloquant 29 tirs des Sabres de Buffalo dans une victoire de 6 à 1 des siens.

«Il a été incroyable, a avoué le Québécois Anthony Duclair, auteur d’un but lors de ce match. Il a fait de très bons arrêts. Nous sommes heureux qu’il soit de retour. Il est un gardien avec beaucoup d’habiletés, talentueux, et nous sommes chanceux de l’avoir.»

Ainsi faut-il rappeler que Knight n’a percé la formation des Panthers qu’au lendemain de son 20e anniversaire, l’an dernier. Il a rapidement été placé sous les feux de la rampe – peut-être trop rapidement – et a eu besoin d’apprendre un peu chez les professionnels.

La confiance de l’entraîneur

L’entraîneur-chef Andrew Brunette ne s’est jamais inquiété pour celui qui a été sélectionné 13e au total du repêchage de 2019. Il avait le luxe de pouvoir attendre et a permis à Knight de disputer 10 matchs à Charlotte.

«À son âge, je crois que jouer est probablement le plus important, et c’est bien pour un jeune joueur de devoir lutter, se battre un peu, a admis l’ancien attaquant. Ce n’est pas toujours amusant, la Ligue américaine, mais il y est allé avec une excellente attitude, et il a bénéficié de beaucoup d’aide là-bas et nous savons à quel point il est bon.»

«Il est l’un des meilleurs gardiens de cet âge que j’ai vus et nous essayons seulement qu’il se développe de la bonne façon», a expliqué Brunette, qui dit avoir tout aimé de la performance de son protégé contre les Sabres.

Cette année, Knight est le seul gardien régulier à être âgé de 22 ans au moins. Entre bonnes mains chez les Panthers, il montre une fiche de 10-6-2, une moyenne de buts alloués de 3,10 et un taux d’efficacité de ,902.

