Cinéma: vues sur la guerre froide

Menace nucléaire, propagande russe, campagnes de désinformation... Le conflit entre la Russie et l’Ukraine rappelle à plusieurs égards la guerre froide qui a opposé les États-Unis et l’Union soviétique de 1947 à 1991. Le Journal vous propose une liste de films basés sur des événements survenus pendant cette période.

À la poursuite d’Octobre Rouge

Photo courtoisie

Dans ce film d’espionnage adapté d’un roman de Tom Clancy, Sean Connery se glisse dans la peau d’un commandant soviétique qui entreprend de passer à l’Ouest en mettant le cap vers les États-Unis à bord d’un sous-marin nucléaire. Mais en pleine guerre froide, la présence de ce sous-marin soviétique dans les fonds de l’océan Atlantique ne tardera pas à mettre les services secrets américains sur les dents.

Sur Amazon Prime et iTunes

Le Pont des Espions

Photo d'archives

Inspiré de faits réels, ce drame d’espionnage réalisé par Steven Spielberg met en scène un avocat new-yorkais (Tom Hanks) qui reçoit le mandat de défendre un Russe d’origine britannique (Mark Rylance) soupçonné d’être un espion soviétique. Campé en 1957, au plus fort de la guerre froide, Le Pont des Espions revisite plusieurs événements marquants de ce conflit, dont la construction du mur de Berlin, qui sert d’ailleurs de trame de fond pour une scène clé du film.

Sur illico, iTunes et YouTube

La guerre froide

Photo d'archives

Nommé pour l’Oscar du meilleur film international il y a trois ans, ce drame du cinéaste polonais Pawel Pawlikowski relate une histoire d’amour impossible sur fond de guerre froide dans la Pologne stalinienne de la fin des années 1940. On y suit le destin d’un couple de musiciens qui planifie de passer à l’Ouest après s’être fait demander par le régime communiste d’inclure des messages pro-Staline dans ses spectacles.

Sur Amazon Prime et iTunes

Treize jours (2001)

En octobre 1962, la guerre froide atteint son paroxysme quand le gouvernement américain découvre que des missiles nucléaires soviétiques ont été installés sur l’île de Cuba et pointent en direction des États-Unis. Basé sur des conversations enregistrées à la Maison-Blanche pendant les deux semaines suivant cette découverte terrifiante, ce thriller politique de Roger Donaldson relate les 13 jours de négociations qu’ont menées secrètement le président John F. Kennedy (Bruce Greenwood) et son assistant spécial Kenny O’Donnell (Kevin Costner) pour tenter de dénouer la crise des missiles cubains.

Sur iTunes et YouTube

Docteur Strangelove

Photo d'archives

Sortie en salle pendant que la guerre froide battait son plein, cette comédie satirique de Stanley Kubrick relate le déclenchement d’une frappe nucléaire sur l’Union soviétique par un général américain convaincu que les Russes ont décidé d’empoisonner l’eau potable des États-Unis. Peter Sellers incarne à lui seul trois personnages du film et, selon une légende urbaine, Kubrick aurait lu plus de 50 livres sur les armes nucléaires et la guerre froide pour écrire le scénario.

Sur Crave et iTunes

La vie des autres (2006)

Photo d'archives

Dans ce drame émouvant, le cinéaste allemand Florian Henckel von Donnersmarck s’intéresse aux méthodes de surveillance de la Stasi, la police secrète du gouvernement communiste de la République démocratique allemande. La vie des autres met en scène un capitaine de la Stasi chargé de surveiller un dramaturge sans se douter qu’il s’agit d’une manigance du ministre de la Culture qui est amoureux de la conjointe de celui-ci.