RATTÉ, Jean-Maurice



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès subit de Jean-Maurice Ratté le 26 janvier dernier.Dessinateur et agent technique pour l'usine d'épuration des eaux usées de Montréal, il a en ensuite animé les visites avec passion suite à sa jeune retraite en 1996.Ne laissant personne qu'il ait côtoyé indifférent, Jean-Maurice était un épicurien qui aimait apprendre, partager et discuter avec les autres. Jean-Maurice était une source d'inspiration pour qui veut vivre une vie bien remplie.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie, son fils Eric (Pierre), ses nombreux amis dont Daniel (Jasmine), Luc (Jasmine) et Marc (Mireille) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Un hommage lui sera rendu le dimanche 20 mars 2022 de 14:00 à 16:00 au :NOTRE-DAME-DES-PRAIRIESÀ la place de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada serait apprécié.