CYR (née Dupuis), Marguerite



De St-Constant, le 1er mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marguerite Dupuis, épouse de M. Aimé Cyr.Outre son époux Aimé, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Annie), Monique, Carmelle (François), Yvano, feu Rémi et Stéphane (Stéphanie), ses petits-enfants Samuel, Marilyn, Mathieu, Jimmy (Geneviève), Marie-Pier, Élizabeth, Guillaume et Julien-Charles, son arrière-petit-fils Isaac, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille immédiate.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.