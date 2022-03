AUBERTIN, Yvon



À Rosemère, le 4 mars 2022 est décédé paisiblement à l'âge de 87 ans M. Yvon Aubertin, époux de Lise Coutu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa fille Louise (François Ducharme), son petit-fils Simon Ducharme (Eve Barrette), ses deux arrière-petits-enfants Mikaelle et Olivier, ses neveux, nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.Il fut confié au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934