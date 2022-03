BÉLANGER (BÉDARD) Monique



Au Manoir Trinité, le 8 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Monique Bélanger, épouse de feu monsieur Robert Bédard, fille de feu monsieur Aurélien Bélanger et de feu madame Julia Brosseau.Elle laisse dans le deuil ses filles Johanne et Annie (Michel), ses petits-enfants : Alexandre, Marco, Amélie, Maude et Jade, son arrière-petite-fille adorée Felye, sa soeur Réjeanne (Jacques Gagnon), ses belles-soeurs et beau-frère Aline (feu Roger Lussier), Lise, André (Thérèse Bédard), Ghislaine (feu Gérald Pelletier) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amies.La famille recevra vos condoléances le dimanche 13 mars 13h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.Nous tenons à remercier le Manoir Trinité (soins palliatifs) pour les bons soins prodigués à notre maman.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Manoir Trinité de Longueuil.