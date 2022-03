HOWE née LORTIE, Suzanne



À Laval, le 6 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Suzanne Lortie Howe, épouse de feu Bernard Howe.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Catherine, Bernard Jr. (Sharlene), Marie (Tony), Maureen (Alain) et feu Linda, ses petits-enfants Megan (Simon) et Patrick (Sam), ses arrière-petits-enfants Emma et Melody, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage Bloc B est-sud de l'hôpital Cité de la Santé pour leurs bons soins et dévouement.La famille accueillera parents et amis à la:le vendredi le 11 mars 2022 de 18h à 22h et le samedi 12 mars 2022 de 9h à 10h.Les funérailles auront lieu le samedi 12 mars 2022 à 10h30 en l'église Holy Name of Jesus, 899, boul. Chomedey, Laval, Qc, H7V 2X1.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Cité de la Santé serait apprécié.