HÉBERT, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Hébert, survenu le 24 février 2022 à l'âge de 91 ans au Centre d'hébergement de Cartierville.Il laisse dans le deuil son fils Bruno (Nicole Courtemanche), sa soeur Thérèse, et de nombreux neveux et nièces. Tous n'ont que de bons mots pour lui et il leur laisse un souvenir impérissable.La famille recevra les condoléances aux Jardins Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, St-Laurent, H4N 2N6le samedi 4 juin 2022 entre midi et 15h, suivi d'une cérémonie religieuse et de la mise en terre.La famille et les amis sont priés de se présenter sans autre invitation.