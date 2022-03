GRIGNON, Robert



À la Maison Adhémar-Dion, le 4 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Robert Grignon. Il est le fils de feu M. Roméo Grignon et de feu Mme Bernadette Touchette.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Delisle; ses enfants: Carole et René; ses petits-enfants: Marilyne Lord (Jordan) et Francis Lord (Shawnie); ses frères et soeurs: feu Paulette (Roger), Lucette (Normand), Huguette (Normand), Rachel (Marcel), Lise (Ronald), Raymond (Lyne); ses belles-soeurs: feu Colette (feu Roland) et Louise (Albert) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances aux :384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC J5Z 1S3www.salonsfunerairesguay.comle dimanche 13 mars de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra dès 17h.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins prodigués.