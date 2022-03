Besoin de briser l’isolement

Même si mes ados ne me créent pas de soucis, si je compare ma situation à d’autres, et si mon conjoint fait du mieux qu’il peut pour m’appuyer dans mes tâches malgré son travail sur la route une bonne partie de la semaine comme camionneur, je me sens souvent seule de ma gang pour prendre toutes les décisions. J’aurais parfois besoin de tester la valeur de ce que je pense avec d’autres femmes, mais comme je n’ai pas eu de temps de m’occuper de mes rares amies au cours des dernières années, ça me gêne de prendre le téléphone pour les appeler. Je ne sais pas vers quoi me tourner pour remplir ce vide. J’apprécierais une suggestion de votre part.

Anonyme

Je vous souligne que vos amies d’avant sont peut-être dans le même état que vous et que ça ne vous coûterait pas cher de le vérifier en appelant l’une d’elles. La comédienne Karine Vanasse et la psychologue Nancy Boisvert ont eu l’idée pendant la pandémie de créer un lieu d’échange virtuel pour briser l’isolement des femmes, ça s’appelle « Village des femmes ». Si ça existe encore, vous pourriez vous y inscrire gratuitement sur la page Instagram Village des femmes.