NOËL, Léonce



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 1er mars 2022, à l'âge de 87 ans est décédé monsieur Léonce Noël, époux de madame Claudette Noël (née Corey).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carole (Mark), ses deux garçons Yvon (Sylva) et Jean-François (Janelle), ses petits-enfants, Christopher, Melissa, Vanessa, Kimberly, David et Florence.Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères feu Maurice Corey (feu Yolande), Ronald Corey (Danièle) et sa belle-soeur Ginette Corey (feu André Bernier) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière (l'hôpital Pierre Le Gardeur).La famille accueillera parents et amis à la maison funéraire Urgel Bourgie Athos, complexe Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal (Québec) H1M 3E3,samedi le 12 mars 2022, de 10h à midi pour les visites. Ensuite, suivra le service à midi et un goûter de 13h à 15h.