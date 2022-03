PROULX, Antoine



À Mont-Laurier, le 1er mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Antoine Proulx, époux de feu Thérèse Forget.Il laisse dans le deuil ses filles : Mylène (Stéphane Forget), Nadine (Alain Ryan) et Nathalie (Jean-Marc Arneton), ses petites-filles : Sophie, Gaëlle et Sam, ses arrière-petits-enfants : Alice, Léonie et Augustin. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie. Les cendres seront inhumées au cimetière de Grenville à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.