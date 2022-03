Cats: une comédie musicale magistrale

On l’attendait initialement en mars 2020, mais la pandémie en aura voulu autrement. Après moult reports, la comédie musicale Cats investit finalement la Place des Arts cette semaine, récompensant la patience des Montréalais avec une nouvelle production épatante et pratiquement parfaite.

Le cas Cats en est un plutôt particulier. Sans contredit l’une des plus célèbres comédies musicales jamais créées, l’œuvre d’Andrew Lloyd Webber est applaudie à travers la planète depuis quatre décennies. Pourtant, le commun des mortels peine à nommer un de ses titres, outre peut-être le célébrissime Memory, relayé hors des confins de Broadway par les plus grandes voix féminines de l’histoire.

Et pourquoi ? Parce que son intrigue repose davantage sur les costumes, maquillages et chorégraphies que sur les vers d’oreille. Non, on ne s’est pas réveillé au lendemain de la première représentation en fredonnant The Rum Tum Tugger, The Jellicle Ball ou encore Mr. Mistoffelees.

Mais on était tout de même toujours habité par la magie inhérente à Cats, à son univers féérique délicieusement décalé et à ses tableaux à couper le souffle.

Pour ce grand retour triomphal dans la métropole, c’est un Cats quelque peu différent que l’on découvre aujourd’hui. Les arrangements musicaux ont été revus et actualisés, tout comme les chorégraphies ici dépoussiérées par Andy Blankenbuehler (Hamilton). Celles-ci s’inscrivent ainsi davantage dans le nouveau millénaire, tout en conservant leur inspiration classique. L’équilibre parfait, quoi.

Finale bouleversante

C’est surtout évident – et appréciable – lors d’un Mr. Mistoffelees particulièrement scintillant et enlevant dont on se souviendra encore longtemps. Mais le clou du spectacle, le numéro qui vaut à lui seul le prix d’entrée, est sans contredit Memory, livré en fin de parcours par Tayler Harris. Absolument irréprochable, l’Américaine se révèle une Grizabella franchement bouleversante avec son approche moins lyrique et plus puissante que ses interprètes précédentes.

Cats a également réussi en une soirée un exploit qu’on croyait impossible : celui de nous avoir débarrassés de l’arrière-goût amer laissé par l’adaptation cinématographique qui refusait de nous quitter depuis deux ans... comme une vilaine boule de poils dans la gorge. Et ça, c’est pas rien.

Cats ★★★★1⁄2