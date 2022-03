Changements climatiques : plus tard, c’est trop tard!

Une nouvelle fois, le constat du GIEC dans son second rapport en moins d’un an est sans appel : les conséquences des changements climatiques ont déjà un impact majeur sur les vies humaines et les bouleversements sont désormais irrémédiables. Une recrudescence des événements extrêmes, comme les inondations, les canicules, les sécheresses, les feux de forêt et les tempêtes est à prévoir. Au Québec, cela menacera aussi nos infrastructures, nos berges et notre production alimentaire.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dit de ce rapport qu’il est le « recueil de la souffrance humaine ». Entre 3,3 et 3,6 milliards d’humains sont hautement menacés par ces bouleversements climatiques. C’est la moitié de l’humanité.

Chaque dixième de degré d’augmentation de la température signifie une adaptation plus difficile, plus de populations déplacées et des coûts supplémentaires pour adapter nos villes, nos villages et nos routes à cette réalité. Il faut agir dès maintenant.

Inquiétude

Je comprends les Québécoises et les Québécois d’être inquiets. Ce qu’il faut vraiment est assez simple : de la volonté politique.

Interrogé sur l’impact des changements climatiques, Benoît Charrette se vante d’un investissement de 10 millions $ donné au Fonds pour l'adaptation aux changements climatiques des Nations unies - c’est à peine 0,1 % d’un tunnel caquiste sous le Fleuve. Disons qu’on est loin d’une vision d’avenir, comme on est loin du compte avec un Plan pour une économie verte dont les mesures – insuffisantes - sont financées à 48 % seulement.

Au Québec, le ministre ne parvient plus à faire entendre raison à ses collègues du conseil des ministre, tant et si bien que nous sommes confrontés à des décisions qui défient toute logique. Augmentation du taux de nickel dans l’air à la demande de l’industrie, construction d’un tunnel de 10 milliards $ sous le fleuve avant la conclusion des études environnementales, report de la réforme de la consigne, agrandissements à répétition de sites d’enfouissement contre l’avis du BAPE, autorisation du stockage des résidus miniers dans les lacs du Québec, encore contre l’avis du BAPE...

Sans oublier que le ministre refuse catégoriquement d’augmenter les redevances sur l’eau, tel que nous le proposons. Cela veut dire que le Québec continuera de ne percevoir aux industries que 3 millions $ pour l’utilisation de 1000 milliards de litres de son eau potable annuellement, soit de 250 000 piscines olympiques.

Embarras

Pour la CAQ, l’environnement, c’est un embarras. Le BAPE et la science aussi. Faut-il s’en étonner de la part d’un Premier ministre qui dit que plus de voitures, plus d’autoroutes et plus d’étalement urbain, c’est « bon pour l’environnement »?

Pour la CAQ, protéger nos écosystèmes et notre eau, c’est contre-productif. Le ministre préfère remettre à plus tard toutes les décisions importantes alors qu’il est encore temps d’agir. Les scientifiques le disent encore une fois : plus tard, ça risque d’être trop tard. SVP monsieur le ministre, il est temps d’agir pour l’humanité! Jouez votre rôle, tenez-vous debout et agissez maintenant!

Isabelle Melançon, Députée de Verdun

Porte-parole pour l’opposition officielle en matière d’environnemen