Cinq jeunes accumulent les immeubles à Shawinigan

Si le marché immobilier actuel ne laisse pas beaucoup de chances aux premiers acheteurs, cinq jeunes investisseurs montréalais ont tout abandonné il y a sept mois pour installer leur entreprise immobilière dans le secteur de Grand-Mère, à Shawinigan, en Mauricie.

Âgés de 20 et 21 ans, ils ont misé tout ce qu’ils avaient sur leur entreprise, Les Entreprises Knock Inc., aussi appelée Gestion immobilière Knock, même si un seul d’entre eux avait de l’expérience en immobilier.

«J’ai commencé par acheter un terrain à 17 ans parce que je voulais impressionner une fille. Finalement, ç’a tourné en un parc immobilier de 140 portes un an et demi plus tard», a expliqué Frédéric Côté, qui est administrateur chez Les Entreprises Knock Inc.

C’est le premier à avoir partager sa passion avec Shawn, l’autre membre fondateur.

«On a décidé d’acheter notre premier immeuble ensemble juste à côté, le triplex. C’était imprévu que ça devienne une entreprise comme ça», a raconté Shawn Michael Adub, le président de l’entreprise.

«Je suis venu l’aider pendant l’été, j’avais une journée de congé alors je me suis dit que j’allais prendre cette journée-là pour aider dans le fond. Ce qui est arrivé, c’est qu’on a eu un problème de plomberie. Je n’avais jamais fait ça, mais je savais un petit peu comment ça marchait. Je les ai aidés et là, Frédéric m’a dit que ça pourrait toujours être utile alors il me l’a demandé et j’ai dit oui, sans hésiter», a mentionné Mikael Bussière, le trésorier de l’entreprise.

Contrairement à ce que les gens peuvent penser, leurs parents ne sont pas impliqués dans l’entreprise.

«Chaque fois qu’on achète un bloc, on va venir revendre jusqu’à 40 % à un investisseur pour le «cost». De cette manière-là, chaque immeuble se rembourse», a détaillé Frédéric.

«Le vendeur de l’immeuble va nous financer une partie de l’immeuble, ce qui nous permet de reporter un montant à payer éventuellement», a ajouté Shawn.

Comme ils viennent de Montréal, ils s’assurent de toujours avoir un pied-à-terre à Shawinigan pour bien répondre aux besoins de leurs locataires. Ils se donnent un délai de 15 minutes pour résoudre un problème dans leurs immeubles. Ils dorment d’ailleurs dans leur bureau et préparent leurs repas dans la salle d’eau.

«C’est énormément de sacrifices comme vous pouvez voir. Moi, je mange des Mr.Noodles trois fois par semaine et je dors dans mon bureau. C’est le vouloir, être vaillant», a raconté Antoine Fauteux Latreille, le directeur de gestion des Entreprises Knock Inc.

«On fait avec un petit lavabo bien normal, de toilettes, pour faire notre vaisselle. Oui, on vit dans des conditions hors de la normalité, mais on aime ça être ici. C’est rendu comme la maison», a décrit Nathaniel Gagné-Dubord, le vice-président des Entreprises Knock Inc.

Leur parc immobilier sera bonifié au cours des deux prochains mois et sept immeubles s’ajouteront à ceux qu’ils ont déjà.

