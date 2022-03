Collé pour une ceinture dans sa voiture pleine de drogue

Un homme de 27 ans qui transportait dans sa voiture une impressionnante quantité de drogue, dont la valeur de revente dans la rue dépasse 1 million $, a été arrêté par la police à Laval... pour ne pas avoir bouclé sa ceinture.

Brandon Iannelli circulait à bord d’une Toyota Camry louée sur l’autoroute 13, samedi après-midi, lorsqu’il a été intercepté par un patrouilleur de la Sûreté du Québec. Si le policier envisageait initialement de lui donner seulement une contravention pour le non-port de sa ceinture de sécurité, la situation a rapidement pris une autre tournure.

Il donne le nom de son frère

Iannelli a fourni un faux nom au policier, soit celui de son frère, parce que son permis est suspendu. En effectuant les vérifications d’usage, l’agent a réalisé que quelque chose clochait. Il a ainsi demandé des renforts afin de procéder à son arrestation pour fraude à l’identité.

Peu de temps après, en effectuant la fouille du véhicule, les autorités ont découvert une importante quantité de drogue, soit 200 000 comprimés de méthamphétamine, un kilo de crack et 200 grammes de cannabis. Plus de 13 000 $ en argent comptant et un poing américain étaient également dans l’auto.

Selon nos informations, les stupéfiants saisis ont une valeur de revente de plus de 1 M$, considérant qu’un comprimé de méthamphétamine vaut en moyenne 5 $ et qu’un kilogramme de crack se vend environ 15 000 $ dans la rue.

Iannelli a comparu dimanche par visioconférence au palais de justice de Laval. Des accusations de fraude à l’identité, de trafic de drogue, de possession de biens criminellement obtenus et de possession d’une arme prohibée ont été déposées contre lui. Le détenu doit revenir en cour jeudi pour son enquête sur remise en liberté.

Crime organisé

Ce n’est pas la première fois qu’Iannelli se retrouvait devant un juge. Il a déjà eu des démêlés avec la justice pour d’autres fraudes à l’identité, entrave au travail des policiers, possession de drogue et non-respect de ses conditions de libération.

D’après nos sources, Iannelli est connu des autorités comme un vendeur de drogue lié au crime organisé.

Il est aussi copropriétaire d’une compagnie à numéro qui prétend œuvrer dans le domaine de l’entretien avec Parker Riley O’Shea, un autre habitué des tribunaux. L’homme de 26 ans est présentement en cour pour des dossiers de fraude à l’identité, d’agression armée, d’entrave à un policier, de menaces de mort et de voies de fait.