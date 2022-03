Contrat de 8 M$ pour le métro de New York

Une entreprise de Québec a été sélectionnée pour réaliser un contrat important de 8 millions $ pour le métro de New York.

Poitras Industries a été choisie pour construire le revêtement extérieur en verre et en acier inoxydable de 12 ascenseurs du métro de New York. Il s’agit de la première partie allouée d’un contrat global de 200 millions $ qu’elle convoite pour les prochaines années.

L’entreprise a déjà travaillé dans le passé pour le Metropolitan Transit Agency. Elle a notamment réalisé les tableaux d’affichage en laiton à la station iconique du Grand Central Terminal.

« Ce n’était pas nécessairement du gros volume, mais c’était plus des contrats pour nous mettre en valeur là-bas », a indiqué Guillaume W. Chabot, président.

Marché florissant

De fil en aiguille, l’entreprise de Québec, qui emploie 35 personnes, a tissé des liens d’affaires avec d’autres partenaires qui l’ont amenée à soumissionner sur des contrats plus importants. Poitras Industries a réalisé son premier contrat dans le métro de New York en 2017.

Pour l’instant, il est question d’une douzaine d’ascenseurs, mais les perspectives à venir sont des plus intéressantes puisqu’une somme de 5,2 milliards $ a été consentie par le gouvernement américain pour rénover les stations afin de rendre et de maintenir les sites accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Marché lucratif

L’entreprise québécoise arrive avec une solution préassemblée, ce qui permet de réduire les délais d’installation. Même chose pour les cages d’ascenseurs qui seront préfabriquées. Pour la portion en acier, Poitras travaille avec un partenaire américain, mais tout le revêtement extérieur sera réalisé à l’usine de Québec.

Les livraisons débutent en septembre 2022 pour se poursuivre jusqu’en octobre 2023. La PME est déjà en attente d’autres contrats. Le métro de New York compte 427 stations.

« Ça ne veut pas dire qu’ils vont tous nous les donner, mais on essaie de bien se positionner. Est-ce qu’on va décrocher tout ça dans les cinq prochaines années ? Je le souhaite, mais ce n’est pas signé », ajoute M. Chabot.

L’entreprise travaille avec des entreprises comme la firme Billings Jackson Design et MKJ Communications, à New York.

Plus près de nous, la PME est impliquée dans des travaux à proximité du pont Pierre-Laporte et sur le nouveau viaduc du chemin des Quatre-Bourgeois, afin de fournir des écrans protecteurs fabriqués avec du métal architectural et du verre.

