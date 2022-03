JARRY, Jean-Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Guy Jarry, survenu le 28 février 2022, à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de madame Majella Rousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils François (Isabelle) et feu Hélène (Roland Bergeron), sa petite-fille Amélie Jarry (Sébastien), son frère André Jarry, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 mars 2022, de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :