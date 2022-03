SAUMURE, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert "Bob" Saumure. Son sourire, sa bonne humeur et sa joie de vivre manqueront assurément à tous ceux qui l'ont connu.Outre son épouse Michelle, il laisse dans le deuil ses fils : Éric (Michèle Salamé) et Patrick (Martine Lehoux), ses petits-enfants : Marguerite, Pascale, Achille, William, Albert, Émile, Dominique et Rosemarie ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères et amis.Un merci spécial au personnel du 5e Nord de l'hôpital Pierre-Boucher pour leur bienveillance exemplaire.Une cérémonie commémorative aura lieu pour la famille. Les détails seront communiqués ultérieurement.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941