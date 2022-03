De nouveaux matchs annulés dans le baseball majeur

Alors que le lockout se prolonge dans le baseball majeur, le commissaire Rob Manfred a annoncé, mercredi soir, l’annulation de deux séries supplémentaires. Le début de la saison est donc repoussé au 14 avril pour l’instant.

Il s’agit de la deuxième vague d’annulations. Deux premières séries avaient été sacrifiées le 1er mars dernier. Elle survient après de longues heures de négociation entre l’Association des joueurs et le circuit au cours des derniers jours qui ne semblent avoir offert que peu de progression.

Selon le site The Athletic, trois propositions du clan patronal auraient été refusées récemment et les joueurs auraient mis sur la table une contre-proposition. Ils n’ont eu aucune réponse.

La faute aux joueurs?

La dernière convention collective a pris fin le 2 décembre dernier et les propriétaires ont décrété le lockout presque immédiatement. La taxe de luxe, le salaire minimum et les bonis pour les joueurs qui ne sont pas admissibles à l’arbitrage salarial sont parmi les principaux points de litige.

Manfred n’a pas manqué de jeter le blâme sur le syndicat.

«Dans un ultime effort pour préserver une saison de 162 matchs, cette semaine, nous avons fait des propositions de bonne foi qui répondent aux préoccupations spécifiques exprimées par l’Association et qui auraient permis aux joueurs de retourner immédiatement sur le terrain, a fait valoir Manfred dans un communiqué. Les clubs ont déployé des efforts extraordinaires pour répondre aux demandes substantielles. Malheureusement, après notre deuxième séance de négociation nocturne en une semaine, nous restons sans accord.»

Et s’il espère qu’un accord surviendra rapidement, Manfred place le fardeau sur le dos des joueurs.

«Je suis attristé par l'impact continu de cette situation sur notre jeu et tous ceux qui en font partie, en particulier nos fidèles partisans. Nous avons le plus grand respect pour nos joueurs et espérons qu'ils choisiront finalement d'accepter l'accord équitable qui leur a été proposé.»

«Pas nécessaire»

Quelques instants après l’annonce du baseball majeur, l’Association des joueurs a décrié la situation.

«La décision des propriétaires d’annuler plus de matchs n’était vraiment pas nécessaire, a écrit le syndicat dans un communiqué. Après avoir fait des propositions compréhensives à la ligue plus tôt cette après-midi et qu’on nous ait dit que des réponses substantielles étaient à venir, les joueurs n’ont toujours pas eu de nouvelles.»

«Les joueurs veulent jouer et n’en peuvent plus d’attendre d’être de retour sur le terrain devant les meilleurs partisans au monde. Notre priorité reste de conclure une entente équitable pour tous les joueurs et nous allons poursuivre les négociations jusqu’au bout.»