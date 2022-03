Des frais de gestion qui retardent la retraite

Une « analyse » toute fraîche de la firme Mercer est coiffée de ce titre accrocheur : « Des frais élevés peuvent retarder le départ à la retraite de quatre ans ».

C’est effrayant.

Pour vous situer, Mercer est une multinationale qui administre des programmes d’avantages sociaux, y compris des régimes de retraite pour l’entreprise. Chaque année, elle publie ce qu’elle appelle le Baromètre du degré de préparation à la retraite. En 2022, le document porte sur les frais.

L’impact des coûts

Ce que dit Mercer en gros, c’est que si vous participez à un régime de retraite à cotisations (CD) déterminées, vous serez en principe paré pour la retraite à l’âge de 66 ans (70 % du revenu de préretraite).

On peut débattre sur les paramètres, mais ce n’est pas là l’important. Le point à retenir, c’est que si l’argent était plutôt investi dans des fonds communs de placement, il faudrait attendre à 70 ans pour espérer des revenus équivalents.

Cet écart s’explique par la différence des coûts liés à la gestion. Les frais médians d’un régime de retraite CD s’élèvent à 0,6 %. Ceux des fonds communs de placement se situent à 1,9 %.

Des frais plus élevés risquent non seulement de retarder la retraite, mais ils accélèrent l’épuisement du capital durant la période de décaissement, poursuit la firme. Un retraité qui paie des frais de 1,9 % arrivera au bout de son épargne quatre ans plus tôt que celui dont la gestion des placements coûte seulement 0,6 %.

Mercer montre évidemment les régimes de retraite CD sous une lumière favorable en les comparant avec les fonds communs de placement, une catégorie de produits assez gourmands en frais de gestion.

L’entreprise conclut que les régimes collectifs offrent une économie d’échelle inaccessible à l’investisseur individuel, une affirmation un peu grossière. Il est bon de rappeler que le particulier a accès à des solutions à faibles coûts, parfois plus bas encore que la médiane des régimes CD, grâce aux fonds négociés en Bourse.

Mais bon, les régimes collectifs présenteront toujours des avantages indéniables, à commencer par l’obligation des employés d’y participer, sans oublier la contribution des employeurs à la cagnotte.

L’analyse menée par Mercer nous rappelle néanmoins l’importance qu’il faut accorder aux frais de gestion. C’est un des rares éléments de l’équation sur lequel on peut exercer un certain contrôle, avec le taux d’épargne et la consommation.

Ce qui menace votre retraite

On a peu d’emprise sur les rendements de nos placements. Bien sûr, le marché récompense généralement les gens qui s’exposent aux risques, mais une fois qu’on a pris le parti de la Bourse, le facteur « chance » joue un rôle majeur. Tout ça pour dire qu’un écart de rendement a le même impact que la différence de frais.

L’inflation entre aussi dans l’équation, et là encore, c’est un paramètre qui échappe à notre volonté. On le constate aujourd’hui avec une consternante impuissance.

Il y a un mois, c’était l’effet de la pandémie sur la chaîne mondiale d’approvisionnement. Maintenant, c’est l’explosion du coût de l’énergie en raison d’un conflit géopolitique majeur. Tout ce qu’on peut faire pour encaisser le coup, c’est réduire notre consommation.

Le Baromètre du degré de préparation à la retraite de Mercer nous rappelle comment la planification de ses revenus de retraite peut être une entreprise hasardeuse. Un petit 1,3 % de frais supplémentaires pèse lourd à la longue. Ajoutez à ça des rendements moins élevés qu’anticipé et de l’inflation qui s’emballe, vous vous retrouvez avec une retraite fort différente que ce que vous aviez prévu.

Pour se tirer d’affaire, mieux vaut s’en tenir à des hypothèses prudentes, ne pas pécher par excès d’optimisme, se garder une marge de manœuvre et... éviter de payer des frais excessifs.