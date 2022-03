SÉDILLOT, abbé Louis-Pierre



À Longueuil, le 25 février 2022 est décédé l'abbé Louis-Pierre Sédillot, prêtre du diocèse de Saint-Jean-Longueuil à l'âge de 78 ans.Né à Saint-Mathieu, le 28 mars 1943, fils de Roméo Sédillot et de Imelda Surprenant, il laisse dans le deuil son frère Jean-Yves, prêtre à la retraite du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, sa soeur Françoise (Yvon Laguë) et leurs enfants, Marie-Paul (Christian), Pierre-Olivier (Elaine) et leurs petits-enfants, Philippe, Laurence, Rachel et Daphnée.Ordonné prêtre par Mgr Gérard-Marie Coderre le 6 mai 1967, il fut vicaire dans plusieurs paroisses de Longueuil. Après un travail en pastorale scolaire et en pastorale sociale, il s'occupa de la formation des futurs prêtres diocésains. Ensuite, il devint curé aux paroisses Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Robert, La Résurrection et Saint-Constant. Puis, il collabora au ministère à la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue et à d'autres paroisses du diocèse jusqu'en 2018.Ses funérailles seront présidées par Mgr Claude Hamelin, évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le jeudi 7 avril 2022 à 14 h 00, en l'église de Saint-Constant. La famille accueillera les gens à partir de 12 h 30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure à Saint-Mathieu.Au lieu de fleurs, les personnes qui le désirent peuvent faire un don en sa mémoire au diocèse de Saint-Jean-Longueuil.