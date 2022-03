Emploi d’été: plus de 600 postes à pourvoir à La Ronde

Le parc d’attractions La Ronde cherche à recruter plus de 600 employés âgés de 15 ans et plus pour pourvoir plusieurs postes en prévision de la saison estivale qui débute le 21 mai.

«Plusieurs postes sont disponibles avec un salaire d’entrée de 15 $/heure et ne requièrent aucune expérience», a indiqué La Ronde dans un communiqué, mercredi.

Les emplois à pourvoir incluent notamment des postes d’agents de service à la clientèle, d’opérateurs de manèges, de proposés à la restauration et à la propreté.

L’entreprise de divertissement tiendra en son siège deux jours portes ouvertes mercredi et jeudi de 9 h à 16 h au profit des candidats qui souhaiteraient avoir un emploi d’été.

«Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne avant de se présenter», a précisé La Ronde.

