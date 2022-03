Fraude à Gatineau: deux jeunes de Montréal et de Laval épinglés

Deux jeunes hommes de la région de Montréal qui auraient prétendu faussement être des facteurs ou des représentants d’institutions bancaires pour frauder des gens de l’Outaouais ont été arrêtés par les policiers.

Ces deux arrestations surviennent presqu’un an jour pour jour après que la police de Gatineau eut mis en garde la population contre ce stratagème frauduleux.

En effet, en mars 2021, les autorités locales avaient reçu des plaintes de citoyens ayant été arnaqués par des individus se faisant passer pour un «employé de la section des fraudes d’une institution financière connue».

Au téléphone, l’escroc prétendait alors que des fraudes avaient été faites sur la carte de débit ou de crédit de la victime. Le malfaiteur indiquait ensuite à sa victime qu’une tierce personne se présenterait à son domicile pour récupérer sa carte bancaire.

Une fois les cartes bancaires en main, les suspects pouvaient s’adonner à des fraudes en toute liberté.

Après l’appel à la vigilance du corps policier gatinois, plusieurs citoyens ont communiqué avec les autorités pour leur transmettre des informations. Diverses démarches d’enquête ont ensuite permis aux policiers de passer les menottes à deux individus dans cette affaire.

À lui seul, Yani Noël, 21 ans, de Laval aurait fait six victimes. Il fait face à des accusations de fraude de plus de 5000 $ et d’avoir possédé des biens volés (recel) d'une valeur de moins de 5000 $.

Pour sa part, Jedeson Fabien-Samson, 20 ans, de Montréal, fait face à des accusations de fraude de moins de 5000 $, vol de carte de crédit et avoir tenté de commettre une fraude de moins de 5000 $. Fabien-Samson aurait fait une seule victime.

La police de Gatineau a toutefois précisé que les deux jeunes hommes auraient «commis leurs larcins séparément».