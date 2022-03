Jack Eichel: un retour «malaisant» à Buffalo

L’attaquant Jack Eichel disputera un premier match à Buffalo, jeudi soir, depuis que les Sabres l’ont échangé aux Golden Knights de Vegas.

La veille, le hockeyeur de 25 ans a dit au réseau ESPN qu’il s’attendait à ce que son retour soit «malaisant».

«Je pense au temps que j’ai passé à Buffalo et ça s’est évidemment terminé dans le désordre, a affirmé Eichel. J’espère toutefois que [les partisans] pourront voir au-delà de certaines choses qui se sont produites l’année dernière, qu’ils penseront plutôt aux six ans que j’étais là et à tout ce que j’ai essayé de faire pour la communauté, ainsi que ce que j’ai fait sur la glace. J’ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour cette ville.»

En novembre dernier, les Sabres ont envoyé Eichel aux Golden Knights en retour d’Alex Tuch, Peyton Krebs et des choix conditionnels de première (2022) et de deuxième (2023) ronde. La transaction est survenue après une longue dispute entre le deuxième choix au total de l’encan de 2015 et l’état-major de l’équipe concernant une opération.

Eichel voulait passer sous le bistouri pour remplacer artificiellement une vertèbre de son cou, ce qui n’avait jamais été fait sur un joueur de hockey. Les Sabres désiraient qu’il subisse une opération plus conventionnelle.

Une fin frustrante

Avant d’échanger Eichel, les dirigeants des Sabres lui ont retiré le titre de capitaine.

«J’étais frustré, a expliqué l’Américain. Si on pense à la raison pour laquelle ils m’ont retiré le titre de capitaine, c’est parce que je n’étais pas d’accord avec eux sur le plan médical. Ils m’ont ensuite dit de ne pas venir au camp d’entraînement. À ce moment-là, j’avais l’impression qu’ils jouaient avec moi. J’en avais simplement marre et c’était fini dans ma tête.»

Eichel a finalement subi l’intervention chirurgicale qu’il souhaitait faire quelques jours après être passé aux Golden Knights. Depuis, l’attaquant des Blackhawks de Chicago Tyler Johnson est devenu le deuxième joueur de la Ligue nationale à subir la même opération.

«Je dirais que je suis peut-être un exemple de quelqu’un qui est allé à l’encontre de ce que son équipe pensait être le mieux pour lui et qui a défendu ce qu’il voulait, a déclaré Eichel. [...] J’espère que cela ouvre une nouvelle porte aux joueurs pour faire face à une blessure.»

L’attaquant a aussi dit à ESPN qu’il ne sentait «pas encore à 100%», lui qui est revenu au jeu le 16 février dernier. En 10 rencontres jusqu’à maintenant dans l’uniforme des «Chevaliers dorés», Eichel a amassé trois buts et quatre mentions d’aide pour sept points.