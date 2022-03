La peur est un frein à tout, surtout à l’évolution

On a traversé un bout de notre vie qu’on ne veut plus revivre, en même temps qu’il a permis à certains, dont moi, d’évoluer. Personne autour de moi ne s’imaginait que ça me permettrait de me rendre compte qu’on abusait de moi.

Il y a trois ans, quelques amies et moi avions décidé de nous regrouper dans quelque chose qui ressemblait à une coopérative d’habitation pour partager des charges que nous ne voulions plus assumer individuellement. J’avais proposé de louer quelque chose de grand et de se partager ça à huit, de manière à pouvoir permettre à chacune de vivre dans un lieu adéquat.

Je m’étais occupée de trouver le lieu idéal et on était sur le point de signer un bail quand la pandémie a sonné le glas du projet. J’ai eu beau leur expliquer qu’on devrait profiter du contexte pour se lancer dans l’aventure, je faisais face à des forces adverses trop fortes qui ne visaient qu’à stopper net notre projet.

Chacune d’entre nous est donc demeurée dans son « petit quotidien plate », parce que personne n’avait le guts de foncer. On a continué de se voir à deux pendant les deux dernières années, mais plus jamais le momentum du groupe n’est revenu. Je n’en peux plus de ces femmes qui disent vouloir du changement et qui sont incapables de poser le moindre geste pour que ça arrive.

Rendues à 65 ans et plus, je pensais que toutes avaient atteint la limite de leur patience et étaient prêtes pour le changement. Eh bien, non ! Elles ne veulent pas vraiment le changement, parce que tout et n’importe quoi leur fait peur.

Moi, j’ai décidé que ce n’était pas parce que je n’avais plus de mari et que ma fille refusait de me parler, que j’allais m’arrêter dans ma marche vers le bonheur. Je continue de foncer en me disant que je rencontrerai bien quelqu’un qui voudra me suivre. Pourquoi tout le monde a peur comme ça ?

A.B-T

C’est bien connu que les épreuves rendent bien des gens frileux. Ça marque son monde et ça enlève l’envie de prendre des risques, même s’il est connu que d’expérimenter des difficultés forge le caractère et donne souvent l’élan pour aller plus loin.

Cela dit, j’aurais envie de vous demander si vos arguments pour avancer dans votre projet étaient assez solides. Aviez-vous le recul suffisant pour voir les embûches au projet en dépit de ses bons côtés ? Que toutes vos alliées vous aient laissé tomber en même temps m’interpelle. Peut-être manquiez-vous du minimum de sagesse pour les rassurer complètement ? Si je me trompe, n’hésitez pas à m’écrire de nouveau.