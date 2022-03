Le Rocket l’emporte et consolide sa position

Jesse Ylonen a réussi un doublé, le gardien Kevin Poulin a brillé et le Rocket de Laval a facilement vaincu les Americans au compte de 7 à 2, mercredi à Rochester.

Ylonen a été le premier buteur de la rencontre en deuxième période. Il a ainsi ouvert les valves puisque ses coéquipiers Tory Dello et Brandon Gignac ont tour à tour touché la cible avant la marque des 10 minutes dans cet engagement.

Rafaël Harvey-Pinard, Devante Smith-Pelly et Danick Martel ont également déjoué Aaron Dell, qui a été mis à l’épreuve 37 fois dans cette rencontre. Peter Abbandonato a pour sa part récolté deux mentions d’aide. Harvey-Pinard et Smith-Pelly ont également totalisé deux points.

Devant la cage du club-école du Canadien de Montréal, Poulin a bloqué 34 des 36 rondelles dirigées vers lui.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Houle consolide ainsi sa position au deuxième rang de la section Nord en vertu d’un pourcentage de point de 57,3 % grâce à une fiche de 26-19-3 bonne pour 55 points.

Les Americans ont plus de points, avec 59, mais ont joué six parties de plus. La lutte demeure forte puisque seulement six points séparent les équipes de la deuxième à la sixième position.

Le Rocket reprendra l’action vendredi en rendant visite aux Phantoms de Lehigh Valley.