Les Blues ravis par Bolduc

Le directeur du développement des joueurs des Blues de St-Louis Tim Taylor le reconnaît : l’attaquant Zachary Bolduc, n’a pas connu le début de saison escompté. Toutefois, depuis deux mois, les Blues voient exactement le joueur qu’ils ont réclamé au 17e rang au total lors du dernier repêchage.

Avant d’affronter l’Armada de Blainville-Boisbriand, mercredi soir, Bolduc avait récolté 14 buts et 24 points en 14 parties depuis le 1er février. On le sent de plus en plus confortable avec les Remparts de Québec qui en avaient fait l’acquisition cet été, peu de temps après qu’il eut été repêché.

Il l’a souvent reconnu lui-même : en début de saison, il a mis du temps à trouver son rythme lorsqu’il est revenu du camp des Blues.

En plus de la traditionnelle période creuse typique des joueurs de retour d’une expérience professionnelle, Bolduc devait composer avec un manque d’énergie et des problèmes de sommeil.

« On lui parle quotidiennement. En octobre et en novembre, il sentait qu’il n’avait pas d’énergie et il avait de la difficulté à trouver le sommeil et il avait du mal à s’ajuster », a expliqué Taylor lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, lundi.

5000 calories quotidiennes

Les Blues ont alors mis des ressources à la disposition de Bolduc afin de régler ce problème.

« J’ai eu plusieurs rencontres avec le personnel des Blues. Ils me font maintenant manger 5000 calories par jour, donc environ six repas. C’est vraiment ce qui m’a aidé. Je prends aussi l’air plus souvent. On arrive à l’aréna à 7-8 h et quand on ressort vers 15 h, il fait noir. Quand j’ai la chance d’aller prendre du soleil, ça m’aide à avoir de l’énergie. »

Ces 5000 calories – comparées aux 3500 qu’il ingérait en moyenne avant – lui ont permis de prendre quelque 5 lb de masse musculaire en quelques mois.

« Je me sens plus fort, plus puissant et plus confiant sur la glace. De passer de 175 à 180 lb en pleine saison, c’est quand même exceptionnel. »

Lors de notre entretien, Taylor a souvent donné du crédit au personnel d’entraîneurs des Remparts de Québec – Patrick Roy en tête – pour l’impact qu’ils ont eu sur le développement de Bolduc cette saison.

Défi accepté

« Patrick a eu une grande influence sur Zach. Il lui parle tous les jours et pour nous ç’a été d’une aide considérable. Patrick a eu la chance de jouer avec plusieurs bons joueurs et il l’a beaucoup mis au défi cette année. Il lui a fait comprendre qu’il ne peut pas seulement être un buteur. Tu dois faire en sorte que, lorsque l’entraîneur regarde son banc, c’est ton nom qu’il appelle, et ce, peu importe la situation, que tu mènes par un but ou que tu tires de l’arrière. Si tu veux jouer dans la LNH, tu ne peux pas le faire seulement en étant un bon franc-tireur. Tu dois jouer de la bonne façon si tu veux y faire carrière. »

Un défi que Bolduc semble avoir accepté et les résultats sont probants.

« Je pense que je suis plus engagé. Mon implication autant dans mon jeu physique que d’être premier sur la rondelle, je pense que ce sont des choses qui font la différence. J’avais tendance à jouer à l’extérieur des points de mise au jeu et maintenant je vais plus dans le milieu et ça explique probablement les buts que j’ai comptés récemment. »