L'Occident retrouvera-t-il sa vigueur perdue?

Dans son essai, La mélancolie démocratique, publié en 1990, le philosophe français Pascal Bruckner disait qu’avec l’effondrement de l’ordre totalitaire, survenu un an plus tôt avec la chute du Mur de Berlin, l’Occident avait perdu ses repères.

Privé d’ennemi par la disparition de l’adversaire soviétique, l’Occident s’est retrouvé soudainement face à lui-même, sans « méchant » à combattre.

Résultat : comme un chevalier de retour des Croisades, il s’est reposé sur ses lauriers et est devenu amorphe, apathique.

Mou.

À l’image d’un séducteur invétéré qui, après avoir convaincu sa dulcinée de l’épouser au terme d’une longue cour, range ses beaux habits dans son coffre de cèdre, vend ses haltères sur Kijiji, s’écrase lourdement sur son La-Z-Boy devant sa télé 4K et regarde sa bedaine pousser.

SEUL FACE AU MIROIR

Pour Bruckner, une fois l’ours soviétique dégriffé, l’Occident a perdu le goût de défendre vigoureusement ses valeurs.

Il s’est retrouvé comme Superman sans Lex Luthor.

Il s’est mis à tourner en rond. À douter de lui-même.

À se trouver toutes sortes de défauts.

À se chercher noise.

À haranguer son reflet dans le miroir.

Comme Robert De Niro dans Taxi Driver : « You talking to me ? YOU TALKING TO ME ? Well, I’m the only one here. Who the fuck do you think you’re talkin’ to ? »

N’ayant plus d’ennemi à combattre, il s’est mis à se combattre lui-même. À se détester.

À se trouver raciste, homophobe, sexiste...

Il a même arrêté d’aller voter. À quoi ça sert ? Mettre un bulletin dans l’urne, pourquoi ?

Pour choisir quel beau parleur va me vider les poches ?

LE RETOUR DE L’OURS RUSSE

Bon, il y a eu les attentats du 11 septembre qui ont réveillé l’Occident endormi, mais l’islamisme, c’est qui, c’est quoi ?

C’est une idée, une vision du monde, ça ne possède ni drapeau ni territoire.

Ça loge ici et ailleurs.

Comment frapper une idée ? Aussi bien prendre un parfum au lasso.

D’ailleurs, c’est ce qu’on a essayé de faire en Iraq et en Afghanistan, avec les résultats que l’on sait.

Or, juste comme on commençait à roupiller de nouveau, la bouche grande ouverte et un filet de salive coulant sur le menton, Poutine a ressuscité notre vieil ennemi.

Le mal est redevenu géographique. Il a des frontières, un régime.

Une armée, un visage.

Comme du temps de notre jeunesse !

On croyait l’ours soviétique endormi par les douces vapeurs du capitalisme, le voici de retour !

Saurons-nous lui tenir tête ?

Saurons-nous répondre à l’appel des Ukrainiens ?

Retrouverons-nous notre détermination d’antan ?

Rentrons-nous encore dans le vieux costume de super-héros que nous avons rangé dans la valise de souvenirs, au grenier ?

LA FIN DE LA MÉLANCOLIE ?

Actuellement, nous sommes comme Sylvester Stallone dans Creed, nous restons en dehors de l’arène et nous nous contentons d’encourager un petit jeune qui se bat contre un boucher russe avec l’énergie du désespoir.

Mais qui sait ?

La folie de Poutine et le courage des Ukrainiens réussiront peut-être à nous sortir de notre torpeur, de notre mélancolie.

Et à retrouver — enfin — la mémoire.

Et notre fierté perdue.