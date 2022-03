«Manuel de la vie sauvage»: une startup prête à vous faire jaser avec les morts

L’auteur Jean-Philippe Baril Guérard a «poussé plus loin» son roman «Manuel de la vie sauvage» en n’hésitant pas à charcuter des chapitres entiers pour les besoins de l’adaptation télévisuelle qu’il signe avec le réalisateur Christian Laurence pour Séries Plus.

En table ronde virtuelle mercredi, il a expliqué que son œuvre datant de 2018 évolue en raison des avancées technologiques, principal terrain de jeu de «Manuel de la vie sauvage». On a coupé ici et là, on a donné plus d’envergure à des personnages secondaires et on a même fait d’une seule phrase tirée du livre un épisode complet, le troisième.

Comme le roman, la série ratisse large en s’intéressant également au deuil, à l’entrepreneuriat, à l’éthique en affaires et à la place des femmes dans la technologie.

«Oui, ça parle de technologie, oui on mentionne un milieu qu’on ne connait pas, mais l’intérêt de la série c’est qu’on place tout ça dans un rapport très humain», a dit Jean-Philippe Baril Guérard.

Les six épisodes racontent la vie de Kevin Bédard (Antoine Pilon), qui fonde la startup Huldu avec ses amis Ève (Virginie Ranger-Beauregard) et Laurent (Rodley Pitt). Le trio développe une application – un robot conversationnel – permettant de dialoguer avec un proche décédé grâce à ses traces numériques, que ce soit ses conversations Messenger, ses textos ou ses courriels.

PHOTO COURTOISIE

Cela peut paraitre loufoque et tiré par les cheveux, mais des geeks bossent d’arrache-pied pour développer des apps liées au deuil, a dit Jean-Philippe Baril Guérard, qui défend aussi un rôle dans la série.

Kevin a maille à partir avec son père Denis (Gildor Roy), un riche homme d’affaires de Thetford Mines qui aimerait que son fils commence «à faire de quoi qui sert à quelque chose pour vrai». Kevin évolue dans un autre domaine, à des centaines de kilomètres du paternel, et il vient de toucher 2 millions $ en vendant un logiciel permettant de programmer des jeux sans maîtriser cet art.

Kevin a l’air plutôt sain dans les deux premiers épisodes présentés aux médias mercredi, mais il sera par la suite un requin prêt à tout pour réussir. Tout comme l’investisseur Damien (Louis Morissette) et l’avocat Arnaud (Gabriel Lemire), qui sont au cœur de l’aventure de la jeune pousse.

PHOTO COURTOISIE

Efficace et moderne, la réalisation de Christian Laurence («La Dérape», «Le journal d’Aurélie Laflamme») joue avec les formes – on y voit du jeu vidéo, notamment – et Kevin s’adresse souvent à la caméra ou jette des regards complices, comme dans «House of Cards» ou dans «L’œil du cyclone».

«J’avais besoin de sentir que, dans l’histoire qu’on raconte, notre personnage est aussi un peu en train de construire le récit à mesure et de nous dire ce qu’on doit retenir de ce qu’on voit à l’écran», a souligné Jean-Philippe Baril Guérard, qui en plus de signer l’adaptation télé de son roman, l’a transposé sur scène chez Duceppe et bientôt en BD.

Retour de KOTV à Séries Plus

Pour KOTV – qui a des ambitions internationales pour «Manuel de la vie sauvage» –, c’est un retour par la grande porte à Séries Plus.

La chaine avait présenté la première saison de «Plan B» avant de renoncer à faire des fictions québécoises alors que son propriétaire, Corus, souhaitait la vendre à Bell. Comme la transaction a été refusée par le Bureau de la concurrence, Corus a fait un 180 degrés et a produit depuis les séries «Le Phoenix» et «Bête noire», qui a remporté le Gémeaux de la meilleure série dramatique.

La série «Manuel de la vie sauvage» est présentée chaque mercredi, à compter du 16 mars, à 20 h, sur Séries Plus.