Meilleurs buteurs de l'histoire de la LNH: Ovechkin égalise Jagr

Alexander Ovechkin a fait fi des huées à Calgary mardi soir pour marquer deux buts importants pour les Capitals de Washington, mais surtout pour sa fiche personnelle, puisque le grand Russe a rejoint Jaromir Jagr au troisième rang de l’histoire avec son 766e.

Le capitaine des «Caps» n’a plus que deux hommes devant lui. Gordie Howe le devance par 35 filets, mais l’objectif ultime reste le record de Wayne Gretzky de 894 réussites.

«C’est toujours agréable d’entendre parler de ces plateaux, ces chiffres. C’est assez gros. J’ai toujours dit qu’être aux côtés de ces noms, en leur compagnie, c’est un moment plutôt cool», a mentionné Ovechkin aux journalistes après la rencontre.

«C’est amusant. Les gars sont heureux, je crois que l’organisation [aussi], les amateurs sont heureux, ma famille... C’est un grand moment», a-t-il ajouté.

Presque le triplé

L’ailier gauche de 36 ans a failli compléter un tour du chapeau lors du duel contre les Flames. Celui qui s’est ouvertement affiché en faveur de Vladimir Poutine par le passé était attendu de pied ferme par les partisans albertains, mais Ovechkin a su mettre de côté ces distractions. Il a d’abord servi une percutante mise en échec dans le coin de la patinoire avant de récupérer une rondelle dans l’enclave pour battre Daniel Vladar, en deuxième période.

C’est dans un filet désert qu’il a inscrit son 36e but de l’année et le numéro 8 est passé bien près d’en ajouter un autre dans la cage abandonnée, mais Elias Lindholm lui a barré la route de justesse avec son patin.

«Je pensais qu’il allait en avoir un troisième à la fin. Il marque souvent comme ça. Je crois qu’il a frappé un poteau ou la barre transversale plus tôt dans le match et ça n’a pas rebondi [dans le filet], mais c’est bien de le voir réussir ce doublé», a commenté l’entraîneur-chef Peter Laviolette, qui a assuré que cette course vers le record de la «Merveille» n’était pas une distraction dans le vestiaire.

Un autre plateau

Ovechkin et son fidèle joueur de centre, Nicklas Backstrom, ont atteint le plateau des 1000 matchs disputés ensemble. Ils ne sont que la neuvième paire dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey à réaliser tel exploit. Parmi les joueurs actifs, seule la séquence d’Anze Kopitar et Dustin Brown, chez les Kings de Los Angeles, se poursuit.

Avec une mention d’aide contre les Flames, le Suédois s’est approché à deux petits points du plateau des 1000. Blessé en début de campagne, Backstrom a amassé 18 points en 25 rencontres.

