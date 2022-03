Meurtre de Daphné Huard-Boudreault : «elle n’a pas été protégée» dit son père

Cinq plus tard, l’opinion du père de Daphné Huard-Boudreault qui a été assassiné par son ex-copain n’a pas changé et il croit toujours que les policiers ont effectué un manquement dans leur intervention en mars 2017.

«On considère qu’elle n’a pas été protégée, je pense que lorsqu’on entend l’appel, ça en dit long parce qu’il n’y a pas juste eux cet appel-là. Daphné s’est présentée au poste de police pour avoir de l’aide», souligne Éric Boudreault.

De passage au TVA Nouvelles, le père de la victime était ébranlé lorsqu’il a écouté l’appel téléphonique qu’elle avait fait aux policiers.

«Ça secoue parce que déjà de réentendre la voix de ma fille cinq ans plus tard, je ne l’ai presque pas entendu depuis à part cet extrait-là, c’est vraiment difficile», dit-il.

En 2017, M. Boudreault avait souhaité des poursuites aux criminels contre les policiers, en 2022 il continue de vouloir réparation pour tenter de changer les mentalités et de protéger les futures victimes.

«Depuis cinq ans, je n’ai pas vu de changement sur le terrain malheureusement. Je reçois beaucoup de téléphones de jeunes femmes qui ont vécu la même chose dans leur région. Je crois que l’on avait amené quelques pistes de solutions et ils ont été partiellement mis en place. On espère juste que ça continue. Daphné, on ne peut pas la ramener, par contre, on doit éviter que ce sort-là se reproduise à d’autres», mentionne son père.

En réponse à l’entrevue de M. Boudreault, l’inspecteur à la retraite André Durocher reste prudent et croit que l’enquête en déontologie fera la lumière sur cette décision.

«Ça va être à eux à expliquer au commissaire à la déontologie pourquoi ils n’ont pas fait certains gestes. Malheureusement, c’est dans gestes tragiques comme celui-là qui fait avancer les choses», mentionne André Durocher